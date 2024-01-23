 

Мнение: Островки либертарианства

23.01.2024, 19:57, Разное
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Кстати, образцовый, практически модельный пример либертарианства во плоти – это, конечно, ДНР и ЛНР в период с 2014 по 2022 гг. Там было всё, как требуется в задачке: отсутствие реального дееспособного государства, свободное хождение оружия, минимум законов и прочих условностей.

Свободы, правда, никакой не было. Как и частной (и вообще любой) собственности. Интересно, почему.

Источник: Размышления вольного социолога


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