Мнение: Островки либертарианства

Кстати, образцовый, практически модельный пример либертарианства во плоти – это, конечно, ДНР и ЛНР в период с 2014 по 2022 гг. Там было всё, как требуется в задачке: отсутствие реального дееспособного государства, свободное хождение оружия, минимум законов и прочих условностей.

Свободы, правда, никакой не было. Как и частной (и вообще любой) собственности. Интересно, почему.