Ученые выявили необычное свойство мозга умершего человека

Как сообщает издание Scientific Reports, в последнее время появляется все больше объективных данных, согласно которым даже в том случае, когда все органы человека уже отключились, мозг продолжает фиксировать звуки в течение какого-то времени.

Стоит отметить, что пациенты, пережившие клиническую смерть, часто вспоминали, что после остановки сердца они, находясь в бессознательном состоянии, слышали окружающие звуки, а в ряде случаев и речь, причем есть записи врачей-реаниматологов, зафиксировавших подобные феномены. Канадские ученые провели эксперимент, сравнив электрическую активность головного мозга здоровых людей и тех, кто находится в хосписе.

Представитель кафедры психологии Университета Британской Колумбии Элизабет Бландон уточнила: «Наши данные показывают, что умирающий мозг может реагировать на звук даже в бессознательном состоянии, вплоть до последних мгновений жизни».