 

«Иначе этот бред объяснить нельзя» – в Совбезе предупредили зрителей телеканалов о многочисленных взломах телесуфлёров

23.01.2024, 19:33, Разное
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Российских зрителей предупредили о проникновениях иностранных спецслужб в эфирное пространство телеканалов через уязвимости в программном обеспечении телесуфлёров.

По словам председателя комитета информационной безопасности Совета безопасности, замглавы Минцифры Евгения Маркина, сложно иначе объяснить некоторые реплики, звучащие из телевизоров.

Чиновник признался, что очень давно не интересовался эфиром отечественных каналов, но недавно посмотрел несколько программ и остался крайне удивлён.

– Я распорядился вести полноценный мониторинг и моя команда всего за неделю зафиксировала десятки странных фраз, очевидно нелогичных высказываний и просто
глупых домыслов, озвученных профессиональными и опытными журналистами. Местами это полный бред, дискредитирующий отечественную журналистику в частности, и телевидение в целом. Ничем другим, кроме как взломом телепромптеров, это объяснить нельзя. Тем более, что и оборудование, и программное обеспечение таких устройств – сплошь импортные, – пояснил он.

Россиян просят быть бдительнее при просмотре прямых эфиров.

– Если ведущий новостей или ток-шоу в прямом эфире, глядя вам прямо в глаза, уверенным голосом озвучивает откровенную, явную ложь или просто выдаёт набор несвязных реплик, насторожитесь – возможно, устами журналиста говорит иностранный хакер, – добавил представитель Совбеза.

Маркин не исключил, что будет советовать телеканалам отказаться от уязвимого оборудования. При острой необходимости можно прибегнуть к услугам театральных суфлёров – благо, в России ещё с досоветских времён существует лучшая в мире школа таких специалистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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