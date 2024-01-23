Восстановление связи с дроном Ingenuity на Марсе: NASA расследует сбой во время 72-го вылета

Спустя сутки после пропажи сигнала, специалистам NASA удалось восстановить связь с вертолетом Ingenuity на Марсе. Об этом информирует официальный аккаунт Лаборатории реактивного движения NASA.

Для устранения проблемы представители космического агентства направили марсоход Perseverance («Настойчивость») к месту последней посадки дрона и провели длительные сеансы прослушивания, чтобы восстановить связь с Ingenuity. Команда NASA в настоящее время изучает новые данные, чтобы лучше понять неожиданный сбой связи, который произошел во время 72-го полета Ingenuity.

Инцидент случился во время запланированного вылета вертолета, когда устройство поднялось на максимальную высоту в 12 метров и передало информацию о своем статусе через марсоход Perseverance. Однако сигнал от летательного аппарата исчез еще до того, как он коснулся поверхности планеты, и машина приземлилась вне зоны видимости своего сухопутного «напарника».

Ingenuity и Perseverance находятся на Марсе с 2020 года. Изначально предполагалось, что вертолет совершит не более пяти вылетов, однако его ресурс оказался значительно выше, чем ожидали конструкторы. В настоящее время дрон выполняет воздушную разведку, помогая марсоходу находить оптимальные маршруты для перемещений.

Ранее NASA пояснила о потере связи с вертолетом Ingenuity.