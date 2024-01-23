 

“Заметала следы”: молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей

23.01.2024, 18:54, Новости дня
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После того как Евгений Петросян и Елена Степаненко разошлись, причина их разрыва долгое время оставалась неизвестной. Что же могло случиться у пары, у которой был не только семейный, но и творческий союз? И причем здесь Елена Воробей?

Все было подумали, что в семейные отношения вмешалась разлучница. Стрелы ненависти ошибочно полетели в Елену Воробей, так как в одночасье на первых полосах газет была опубликована фотография, где Петросян и Воробей целуются.

И только теперь стало понятно, откуда появились эти снимки. Как выяснилось, нынешняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова успела запечатлеть на фото тот момент, когда юморист поднялся на сцену, чтобы поздравить свою коллегу с удачным выступлением. Это произошло в 2018 году в Театре эстрады Юрия Гальцева. А после Брухунова слила снимки в Сеть, как рассказала Елена Воробей в программе “Жизнь и судьба” на телеканале “Россия 1”.

Мотив ее был очевиден, как уточнила Воробей. “Заметала следы”, – так прокомментировал Петросян поведение своей ненаглядной, когда позвонил артистке то ли с извинениями, то ли с поздравлениями. “Проснулась знаменитой в очередной раз? – спросил артистку юморист во время разговора. Очевидно одно: молодая жена Петросяна намеренно подмочила репутацию Воробей.

К слову сказать, Елена Воробей призналась, что после того, как СМИ заполонили эти фотографии, ей высказывали претензии даже в общественных местах. Так, например, артистке пришлось выслушивать нелицеприятные комментарии о себе в аэропорту. Там к ней подходили незнакомцы, чтобы высказать осуждение, заявила знаменитость.


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