Рупор кремлевской пропаганды: Правила волонтерства на фронте

Правила волонтерства на фронте

Когда-то в прошлой жизни, когда пожарных в США называли олдскульно fireman, а не толерантно firefighter, на одном из добровольческих сайтов пожарных (в США 70% пожарных – добровольцы) при входе на сайт было написано «Волонтер! Заходя на этот сайт, ты должен понять, что твоя жизнь измениться кардинально!» И кнопка входа. После нажатия, высвечивалось белое поле, на котором была еще одна надпись «Чувак!! Ты хорошо подумал? Это серьезно!» и кнопка входа…

Волонтерство в зоне боевых действий или чрезвычайных ситуаций – это серьезное решение. Твоя жизнь, действительно изменится. Для того, чтобы эти изменения не были катастрофическими для тебя, психики и твоей семьи, необходимо соблюсти несколько правил, написанных кровью и здоровьем, в том числе и твоих предыдущих товарищей.

– «Ты не первый» — это не первая и не последняя война. Это не первое и не последнее землетрясение и наводнение. До этого были Чечня, Сирия, Ирак, Югославия… внимательно посмотри на опыт предыдущих войн и катастроф. Все, что происходит сейчас, уже было. И когда то, что ты делаешь, станет историей и это забудут. И придут новые молодые и рьяные волонтеры. Прислушайся к советам стариков.

– «Всех не спасти» – ты столкнешься с концентрированной болью и страданием, ты попадешь в совершенно другую жизнь. Сначала тебе будет трудно сконцентрироваться потому, что на тебя свалится цунами запросов, потребностей, просьб, требований. Ты не сможешь помочь всем. Их будет много, а ты один. Соизмеряй свои возможности, свои силы. Не распыляйся. Найди свою нишу и работай в ней. Как только ты начнешь распылять свои силы, ты утонешь в море запросов и потребностей и не сможешь быть эффективным. Всех не спасти. Но чью-то жизнь ты сможешь облегчить.

– «Уходя на войну, оставь мир дома, придя домой, оставь войну на войне» – Твоя работа волонтерам, это не только твоя работа. Это еще и работа твоей семьи, близких, друзей. Всех, кто переживает за тебя. Не нагружай их излишними подробностями. Они не являются устройством для «слива» негатива. Сходи к психологу. Постарайся быть на связи. Неизвестность – убивает людей, которые любят тебя. Короткая СМС «Все в порядке» Но часто – и это поможет твоим близким. Они – твоя единственная поддержка.

– «Не обещай того, что не в силах сделать. Пообещал – сделай!» – для людей в Зоне ты – во многом последняя надежда. Если ты что-то пообещал – они надеются на тебя. Если ты не выполнишь свое обещание, ты не только лишишь их последней надежды, но и создашь условия, что они перестанут верить. Тем самым ты создашь трудности тем, кто придет за тобой. Лучше не пообещать, но сделать, чем пообещать – но не сделать.

– «Избегай близких контактов» – постарайся не оставлять свой личный телефон людям в Зоне. Оставляй либо корпоративный телефон, либо телефон организации. Оставляя свой личный телефон, ты даешь людям право звонить тебе по любому поводу. Готов ли ты жить этим 24/7?

– «Избегай серых зон» – девочка-волонтер, автомобиль, оборудование, деньги, гуманитарная помощь – сладкая добыча мародера, бандита и диверсионно-разведывательной группы. Любую свою поездку по Зоне – согласовывай с военными, полицией, МЧС. С теми, кто знает обстановку. Не действуй самостоятельно и на свое усмотрение. Не езди в праздном любопытстве к линии соприкосновения. Ты многого не знаешь. Осторожность – залог того, что ты вернешься домой. Спрашивай. Будь осторожен. Волонтер бывает глупогероическим и старым. Будь старым волонтером.

-«Выжить и спасти!» – не взваливай на себя больше, чем сможешь унести. Никому не нужен волонтер, сгоревший физически и психологически в Зоне или дома. Сначала выживи, а только потом спасай. Только в хорошей форме, ты сможешь помочь. Не можешь помочь – не мешай. На твое место придут другие. Не подставляй своих товарищей.

– «Когда не знаешь, кого спасти, спасай того, кто ближе к тебе и рядом с тобой!» Есть такой очень хороший фильм про волонтеров, врачей, спасателей, пожарных и вообще, людей помогающий профессий (их еще сейчас называют «сферой услуг»). Называется «The Guard». В русском переводе «Спасатель», но дословно – страж – служитель – хранитель. Как всегда, конфликт старого спасателя и молодого. Молодой спасатель задает вопрос «Как ты определяешь, кого спасти первым?» Ответ: «Я беру всегда того, кто ближе ко мне. На тебя будет смотреть много умоляющих глаз «Спаси меня! Спаси!!» Но тебе придется выбрать только одного. Потому что двоих/троих/etc. ты не вытянешь!». Соизмеряй свои силы. Хороший фильм, рекомендую к просмотру перед выездом в Зону. Окажешься в такой ситуации – спасай тех, кто ближе и кого сможешь вытащить. А потом все расскажешь психологу.

-«На войне нет конкурентов» – любая гуманитарная организация или волонтерская группа – не конкуренты, а соратники. Вас не будет много. Вас не будет на всех хватать. Поэтому нельзя конкурировать. Нужно друг другу помогать. Информацией, продуктами, бензином, коммуникацией. Люди в Зоне – не приз, а вы не на чемпионате мира, кто из вас больше нанесет добро и причинит помощь.

-«Думай!!» попав в Зону, ты находишься в зоне повышенного риска. Постоянно думай. Думай 24/7 и не расслабляйся. Прежде, чем сделать любой шаг, ответь себе на три вопроса «Что я делаю? Для чего я это делаю? К чему приведут мои действия?»

– «Для чего ты здесь?» – Та сам выбрал поездку сюда. Это твой выбор. Ты сам «вцепился в это смоляное чучелко!». Никто сюда тебя не гнал. Это твой выбор. Значит эта работа нужна не тем людям в Зоне – а тебе самому. Это твоя работа над собой. И от того, как ты ее сделаешь, зависит то, кем ты станешь после работы в Зоне и каким ты вернешься. Повзрослевшим или разрушившим свою жизнь и жизнь своих близких.

– «Не жди благодарности!» Никто не скажет тебе «спасибо». Будь к этому готов. Мало того, тебя очень быстро забудут. Ты лишь функция, которая решает свои проблемы. См. предыдущий пункт.

(с) Мальчик Миша. 50 лет. Первый опыт волонтерства – 1988 год. Землетрясение в Армении.

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