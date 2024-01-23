Мнение: О травле Кристины Орбакайте… За мать ответит?

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ «по просьбам трудящихся». Сейчас идёт борьба «патриотической» общественности за отмену её выступлений в Благовещенске, Чите и Новосибирске. Многие горожане — за.

Нет, дочь народной артистки #СССР Аллы Пугачёвой не засветилась в «голых вечеринках», не стала иноагентом, не попала в «чёрные списки» Минкульта и не высказалась нетолератно про СВО. Она вообще помалкивала про эту тему.

Но это и вызвало гнев «патриотов». Некая общественная организация «Боевое братство Бурятии» выступила против проведения мероприятий с участием Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. В заявлении «братков» говорится, что певица якобы имеет гражданство #США — государства, которое «сейчас выступает против России и развязывает конфликты». Также её обвинили в том, что она ездит в Россию «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу специальной военной операции.

Аналогичные заявления, словно бы написанные под копирку, поступили властям и других регионов РФ от «общественников». Круче всех выступили активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций из Амурской области. «Мы категорически требуем отменить гастроли… К. Орбакайте на территории Амурской области. Просим также эту информацию отправить в компетентные органы для проверки наличия в концертной группе К. Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций», — говорится в заявлении.

При этом точной информации о наличии у Кристины Орбакайте американского паспорта нет. Известно, что гражданство #США есть у её нынешнего мужа, бизнесмена Михаила Земцова. Также в Америке была рождена их дочь Клавдия. Помимо того, певицу показывали на федеральных каналах в новогодних программах, таких как «Песня года» и «Голубой огонёк на Первом канале». То есть, по линии российского Минкульта проблем у неё нет.

Кроме одной. Той, у которой есть фамилия, имя и отчество. Алла Борисовна Пугачёва, временная эмигрантка и текущая супруга иноагента Максима Галкина, который теперь действительно зарабатывает на жизнь гастролями по заграницам. Примадонна действительно негативно относится к СВО. И, возможно, кто-то «наверху» решил уязвить мать через дочь. Что выглядит довольно мерзко, надо признать.

Но не исключено, что это — не «отместка», а начало большой кампании по неопределившимся. Так сказать, «С кем вы, мастера культуры?» в новом российском исполнении. В таком случае, всё развивается буквально по классике. Сначала пришли за «врагами», потом за «пособниками», затем — за «сторонниками» и далее — за «молчальниками». Следующими будут те, кто недостаточно патриотичен.

«В королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнём патриотического гнева. По обычаям кроликов, патриотический гнев следовало всегда и везде поощрять. Каждый кролик в королевстве в момент проявления патриотического гнева мгновенно становится рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев. Против патриотического гнева было только одно оружие — перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это обычно было нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно». © Фазиль Искандер.

В сущности, и 1937 год начинался примерно с того же за несколько лет, предшествовавших «ежовым рукавицам» и массовым расстрелам. Как мы помним, #история ходит по кругу. Так что не нужно думать, что всё ограничится безголосыми артистами и бесхребетной интеллигенцией.

А с кем вы, россияне?

С гневливыми «патриотами»?

Или всё же со здравым смыслом?

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