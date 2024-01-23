 

Cell: ограничения времени приема пищи недостаточно для снижения веса

23.01.2024, 18:30, Разное
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Как сообщает издание Trends in Endocrinology and Metabolism, входящее в Cell, в последнее время повышается степень популярности такого способа борьбы с лишним весом, как периодическое голодание, однако ограничения времени приема пищи, как показали результаты исследования, проведенного учеными, представляющими Университет Южной Дании и Университет Вагенингена в Нидерландах, может быть недостаточно для получения ощутимого эффекта.

Особое внимание, как отмечают исследователи, следует уделять количеству поступающих в организм калорий, а не концентрироваться на наращивании длительности перерывов между приемами пищи. Проведя метаанализ других исследований, ученые выяснили, что после нескольких дней голодания многие ощущают чувство эйфории, вытесняющее голод, предположив: «Во время голодания мозг насыщается кетонами. Возможно, именно поэтому люди могут ощутить эйфорию».

Стоит отметить, что высокая степень концентрации кетонов в организме может привести к такому опасному состоянию, как кетоацидоз.   


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