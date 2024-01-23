С эффектом мокрой укладки, асимметричные и мини-хвост: примеры стильных причесок на короткие волосы

Хотя короткие стрижки могут ограничить выбор, есть много красивых и элегантных причесок, которые можно попробовать на коротких волосах. Возможности укладки весьма разнообразны, и есть много стильных вариантов, которые подойдут как для повседневной жизни, так и для особенных случаев.

Асимметрия и аксессуары

Если у вас короткая стрижка и вы хотите выглядеть современно, попробуйте сделать асимметричную укладку. С одной стороны волосы должны быть хорошо уложены, а с другой убраны за ухо. Можно добавить аксессуары для волос — заколки, невидимки — чтобы украсить прическу, не перегружая ее (см. заглавное фото, слева).

Низкий пучок

Всегда элегантный вариант, даже на коротких волосах. Для создания такого пучка хватит даже длины боба, а более длинных волос — тем более. Для смягчения образа можно оставить несколько свободных прядей у лица (см. заглавное фото, в центре)

Собранные на затылке волосы

Такая прическа будет выглядеть естественно, но добавит образу элегантности. Слегка завейте волосы и соберите пряди на затылке, придав волосам небольшой объем. Сохраните прямой пробор (см. заглавное фото, справа).

Гладко уложенная пикси

Если у вас короткая стрижка пикси, то очень элегантным вариантом будет прическа с гладкой укладкой и стильным боковым пробором. Волосы впереди зачесаны набок, пробор не слишком выражен (на фото слева).

Просто зачешите волосы назад

Если длина волос не позволяет заплести пучок или косу, можно выбрать прическу с объемом у корней. При помощи пенки придайте прядям легкую волнистость и зачешите волосы назад (на фото в центре).

Элегантная корона

Даже если у вас волосы выше плеч, из них можно заплести косу в виде короны. Главное — создать небрежную текстуру волос, которая поможет создать иллюзию большей густоты и добавит прическе объема (на фото справа).

Эффект волны

Добавьте изысканности вашей безупречной прическе с эффектом мокрых волос, которая часто встречается на красных ковровых дорожках, включив в уравнение волнистые кончики. Результатом будет стильная и уникальная прическа (на фото слева).

Высокий пучок

Короткие волосы позволяют создать эту эффектную и элегантную прическу. Для объема используется начес, приветствуется легкая небрежность укладки для придания текстуры (на фото в центре)

Эффект мокрых волос

Укладка с эффектом мокрых волос также выглядит очень элегантно на коротких волосах. Просто нанесите немного геля или воска на волосы и зачешите их назад. Вы можете сделать центральный или боковой пробор в зависимости от формы вашего лица. Если вы позволите концам высохнуть естественным образом, это придаст прическе текстуру и объем (на фото справа).

Боб, зачесанный набок

Мало что может сравниться по элегантности с этой прической. Волосам придают идеальную форму без следов завивки и зачесывают набок, а вторую сторону фиксируют за ухом с использованием лака для волос. Пряди на противоположной стороне изысканно обрамляют лицо (на фото слева).

Ломаные волны

Простой, но элегантный образ для официальных мероприятий, если вы хотите выглядеть менее формально. Эта прическа — короткие волосы с ломаными волнами — создает ощущение движения. Используйте утюжок или щипцы для создания мягких, естественных волн (на фото в центре).

Мини-хвостик

Стильная прическа выведет ваш образ на новый уровень. Волосы разделены по центру пробором, гладко зачесаны назад и собраны в низкий хвост. Если у вас удлиненное лицо, разделите волосы пробором справа или слева (на фото справа).

Повязка или ободок

Изысканный аксессуар завершит образ с прической на коротких волосах. Именно такой эффект создает богато украшенная повязка, которую можно носить с мини-пучком или с распущенными волосами. Чтобы придать образу женственности, оставьте у лица несколько свободных прядей(на фото слева).

Нотки гламура

Если вы хотите добавить своему стилю гламура, попробуйте гладко зачесать волосы, а на кончиках сделать завитки, обращенные внутрь. Если у вас круглое лицо, вы можете разделить волосы пробором по центру (на фото в центре).

Начес в стиле помпадур

Еще один вариант прически пикси — помпадур. Все, что вам нужно, — немного средства для фиксации и легкая укладка, чтобы достичь этого. Такая прическа подойдет обладательницам круглого или квадратного лица (на фото справа).

Стильные и элегантные прически на коротких волосах чрезвычайно разнообразны. Важно подобрать вариант, который подойдет именно вам, учитывая тип волос и форму лица.