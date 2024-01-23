Скандалы: «Нам нужны люди, которые будут сеять, пахать и работать на заводах»

В Бурятии отменили концерт Орбакайте и предложили пересмотреть смысл слова «звезда»

Лидер общественной организации «Боевое братство» в Бурятии Жамсал-Жамсо Жанаев раскрыл главную причину отмены концерта Кристины Орбакайте. Да, она не светилась на голой вечеринке, соглашается мужчина. Не бросалась различными высказываниями. Но молчание — это тоже позиция! Вот Шаману или Олегу Газманову они рады, говорит Жанаев. А таким ожидающим — нет.

О том, что никакого выступления не будет, стало известно из публичного заявления местного Министерства спорта и молодежной политики.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена, — говорилось в обращении, — но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки не состоится».

Поддержали эту инициативу и в «Боевом братстве». Неужели так можно? Жить в Америке, но зарабатывать в России?

«А если они так и не определились со своим отношением к специальной военной операции, мы не можем причислить их к своим, — поясняет Daily Storm лидер «Боевого братства» в Бурятии Жамсал-Жамсо Жанаев. — Потому что молчуны — они и есть молчуны!»

Не причислить к ним, по мнению мужчины, и участников вечеринки в клубе Mutabor.

«Ну разве сейчас время? — удивляется он. — Жопу голую показывать, когда наши ребята на СВО!»

И вообще, какие они звезды? Потому что звездами должны считаться участники специальной военной операции или те, кто трудится на благо страны.

«Нам нужны люди, которые будут сеять, пахать, работать на заводах, поднимать машиностроение, ученые… — размышляет он. — Вот они у нас настоящие герои! А те, кто поют, — это же только ради заработка. Никакой пользы они не приносят».

«Пускай идут пахать! — предлагает Жамсал-Жамсо. — Но ведь у них другие ценности. Сколько у человека денег — настолько они его и уважают. А тех, кто трудится, даже не замечают».

К слову, Жанаев и сам прекрасно знает, что такое быть на передке. В свое время он служил в Чечне. Был ранен. Награжден медалью «За отвагу». А теперь возглавляет республиканское «Боевое братство» и помогает участникам СВО.

«Наши ребята проходят по тем самым местам, что и 321-й Сибирский полк, — отмечает он. — И получается, что уже правнуки тех героев стоят на тех же рубежах, где стояли они. У нас маленькая республика, но мы чтим память поколений и знаем, что такое гордиться своей страной!»

Добавим, что у Орбакайте, помимо концерта в Улан-Удэ, запланированы выступления в Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и Братске, а во второй половине марта она должна петь в Хабаровске и Чите. Но получится ли у нее это сделать — это пока вопрос. Ведь в том же Новосибирске местные общественники уже написали губернатору Андрею Травникову и министру культуры Юрию Зимнякову, что это неприемлемо.

По мнению авторов, артистка не только наплевательски относится к своему государству, но и приезжает сюда только чтобы пополнить личный бюджет.

«В текущий период СВО, — говорится в письме, — недопустимо проведение концертной деятельности исполнителей, которые не только не поддерживают наши Вооруженные силы, но прямо или косвенно дискредитируют их участие в специальной военной операции».

Яна Бобылкина

Оригинал материала: “Daily Storm”