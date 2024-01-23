Столицу Урала назовут в честь убитого по заданию британской разведки императора Павла I

Государственная дума утвердила Федеральную программу дефеминизации России – согласно документу, планируется искоренить все феминитивы в географических названиях.

Первым переименованным населённым пунктом стал Екатеринбург, который теперь будет носить имя российского императора Павла I.

– Павел Петрович – незаслуженно забытый герой, он боролся за суверенитет России и за это был убит по прямому указанию Лондона. Поэтому столица Урала должна носить имя этого великого человека, – рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Всего в рамках программы дефеминизации планируется переименовать больше 300 городов и сёл, полный список которых опубликуют в ближайшее время. Как подчёркивают депутаты, новые названия будут выбраны с учётом пожеланий местных жителей.

– Обещаю, что при выборе нового наименования будут учитываться не только исторические аспекты, но и мнение официально зарегистрированных в этих населённых пунктах граждан, – сообщил глава топонимической комиссии парламента Виталий Милонов.

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