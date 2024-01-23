Мнение: Недорефлексия значимости вблизи

Давайте начнем понемногу разбирать полевые эффекты, о которых знают все, но обычно не думают, что это полевые эффекты, а считают… чем-то вроде закона подлости.

“Лицом к лицу лица не увидать”.

(“Большое видится на расстоянии”)

Это строчки из “Письма к женщине” Есенина, но еще раньше в своем 39-ом сонете подобное сказал Шекспир.

“Лицом к лицу лица не увидать. Разлука нам и мачеха, и мать”.

Всем известен этот эффект. Мы, в терминах поля, называем похожий эффект “рост значимости на дистанции”, но строго говоря, надо говорить о “недорефлексии значимости при постоянном контакте”.

Ведь и Шекспир, и Есенин говорят о том, что, находясь рядом с человеком, трудно видеть его объективно, сложно разглядеть все его достоинства. То есть дело не в щипцах, которые на расстоянии исчезают и значимость растет, а о совсем другом.

“Несть пророка в отечестве своем” эта поговорка, на которую ссылается Пушкин, о том же самом.

Тех, кто рядом, всегда недооценивают, а то и вовсе не смотрят на них, не слушают их.

Почему так происходит? Что это за полевой эффект? И почему это именно эффект поля, а не просто психологическая особенность людей.

Психологическая особенность тоже есть и заключается эта особенность в том, что люди держат в фокусе внимания цели. Энергия человека – это устремленность к какой-то цели, и хотя цели у большинства людей самые будничные: поесть, встретиться с кем-то, добраться до работы, что-то купить, что-то выяснить, все же это тоже цели, это образ чего-то, к чему человек стремится. Приступив к чему-то, человек очень часто упускает это из поля внимания, убирает с этого фокус. Поэтому диетологи говорят нам, что когда мы едим, мы должны думать о еде, фокусироваться на ней, а не читать новости, например. Это требует дополнительных усилий – фокусироваться на том, что мы уже делаем, уже приступили. На работе люди то и дело выпадают из поля работы, думают о чем-то другом, направляют свое внимание и свою энергию в виде эмоций, желаний в противоположную от работы сторону. И многим нужны специальные усилия, чтобы концентрировать внимание на том, что они делают в настоящем.

То есть фокус большинства людей по дефолту устремлен в будущее или в прошлое. Они переживают об ошибках, которые сделали, пытаясь с помощью мысленной работы убедить себя в том, что это не ошибки, или придумать такое решение, чтобы исправить ошибку. Либо они думают о том, чего бы им хотелось, что они будут делать после, потом. Направлять фокус на настоящее не только сложно, это еще и энергоемко, что значит: энергии потребляет много, а дает мало, потому что энергия лучше всего течет, когда есть ЦЕЛЬ, а дела в настоящем времени постоянно кажутся мелкими и неинтересными для цели.

Представьте себе, с каким жаром и восторгом вы думаете про десерт или хот-дог, если голодны, и устремляетесь в сторону кафе. Все ваши мысли поглощены этими образами. Но стоит вам съесть пару ложек десерта, вы забываете о нем и устремляетесь мыслями в другую сторону, а доедаете уже автоматически. То же самое может касаться и встречи с другом, даже романтического свидания. Вы думаете о встрече, вы переживаете или сгораете от нетерпения, хотите увидеть любимого человека, хотите поделиться с ним своими мыслями и получить обратную связь. Но когда вы уже вместе, вы можете перестать думать о нем, вы начинаете переживать о работе, о других делах, или так увлекаетесь своим рассказом, что ваш друг или любимый превращаются в пустое место для вас на целый вечер, вы как будто рефлексируете вслух и от друга хотите, чтобы он поддакивал и не перебивал.

Вот это – психологическая особенность людей. Она основана на хорошем (потребности в дальней цели) и на плохом (неумении делить происходящее на маленькие, близкие цели и мотивировать себя ими). Умение ставить и ценить цели в ближайшем, а не только в дальнем, требует осознания и тренировки, требует хорошей привычки, а все привычки и навыки – это полевые процессы. Сначала мы строим привычку, а потом она поддерживает нас, помогает нашему фокусу и распределению энергии.

Те люди, которые совсем не умеют видеть цели в ближайшем, ценить происходящее так же как будущее, постоянно теряют и сожалеют о потерянном. О них поговорка: “Что имеем, не храним, потерявши, плачем”.

О них так же говорят, что они “охотники”, им нужны недоступные цели, а достигнув, они начинают скучать.

Но “охотник” в данном случае комплимент короны. Такой “охотник” выглядит так, что поставив капкан и поймав зверя, оставляет его в капкане, а подстрелив утку, не идет ее искать.

Так же выглядят люди, которым удалось кого-то привлечь, но не удается удержать взаимный интерес, не удается сделать его больше.

Знакомая проблема, друзья?

Приведите еще примеры.

И попробуйте предположить, какая работа над собой нужна, чтобы научиться ценить то, что уже ваше, что уже достигнуто или почти достигнуто.

А потом я расскажу алгоритм по перестройке поля и по развитию этой хорошей привычки.