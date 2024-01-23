 

В Санкт-Петербурге представили способ бесконтактной зарядки БПЛА

23.01.2024, 17:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает Telegram-канал Минобрнауки РФ, студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I поделились информацией о способе бесконтактной зарядки беспилотных летательных аппаратов.

В данном случае речь идет о проекте, позволяющем заряжать аккумулятор непосредственно во время полета, для чего беспилотнику будет достаточно сблизиться с контактной сетью на определенное расстояние.

Отметив, что процесс зарядки осуществляется за счет использования энергии электромагнитного поля, причем изобретение не имеет аналогов, руководитель проекта от ГУАП Михаил Желавский уточнил: «Фактически мы получаем неограниченное время полета без затрат на электроэнергию».  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Мнение: Недорефлексия значимости вблизи

23.01 / Разработан пластырь для безболезненных инъекций

23.01 / Вневременной зимний гардероб: подборка образов, которые никогда не выйдут из моды

23.01 / Душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги

23.01 / Новый абсорбент для очистки радиоактивных отходов на основе хитозана и глины

23.01 / Скандалы: «Потерпите, приедем через 5 часов»

23.01 / “Он святой” – Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой

23.01 / Apple Watch лишат еще одной функции

23.01 / Установлена связь между изменением климата и продолжительностью жизни

23.01 / Длинная плиссированная юбка для женщин за 50: как и с чем миксовать наряд в 2024 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика