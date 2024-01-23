В Санкт-Петербурге представили способ бесконтактной зарядки БПЛА

Как сообщает Telegram-канал Минобрнауки РФ, студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I поделились информацией о способе бесконтактной зарядки беспилотных летательных аппаратов.

В данном случае речь идет о проекте, позволяющем заряжать аккумулятор непосредственно во время полета, для чего беспилотнику будет достаточно сблизиться с контактной сетью на определенное расстояние.

Отметив, что процесс зарядки осуществляется за счет использования энергии электромагнитного поля, причем изобретение не имеет аналогов, руководитель проекта от ГУАП Михаил Желавский уточнил: «Фактически мы получаем неограниченное время полета без затрат на электроэнергию».