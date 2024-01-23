Разработан пластырь для безболезненных инъекций

Как сообщает издание Nature Communications, американские ученые, представляющие Университет штата Северная Каролина, создали гибкий электронный пластырь, оснащенный микроиглами и предназначенный для безболезненных инъекций медицинских препаратов.

Устройство, получившее название Spatiotemporal On-Demand Patch, что можно перевести как «пространственно-временной пластырь по требованию», представляет собой полимерную пластину, содержащую множество микроскопических шипов, наполненных лекарствами.

Основное отличие SOP от подобных пластырей заключается в электрической схеме, за счет которой возможна индивидуальная активация шипов, содержащих различные препараты. Получив соответствующий сигнал, устройство нагревает нужные элементы и высвобождает вещества в течение 30 секунд.