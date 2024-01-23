 

Душ или биде после туалета гораздо полезнее бумаги

23.01.2024, 16:48, Разное
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Врач Эван Гольдштейн поделился своими мыслями о том, почему использование бумаги после посещения туалета может быть ошибочным выбором для ухода за интимными участками тела.

Использование туалетной бумаги может вызвать раздражение на тонкой коже интимных участков и даже способствовать появлению трещин и геморроя в области заднего прохода. К тому же, бумага не всегда эффективно очищает поверхность кожи и может способствовать распространению болезнетворных бактерий, а также инфекциям мочеполовых путей.

Даже влажные бумаги и салфетки, доступные в магазинах, не всегда безопасны. Эксперт утверждает, что они могут навредить микробиому чувствительной кожи и способствовать развитию дерматита и бактериальных инфекций.

Врач Гольдштейн рекомендует вместо бумаги использовать душ или биде после туалета, так как это более гигиеничный и полезный способ очищения. Если использование бумаги неизбежно, то следует делать это в положении “на корточках”, чтобы уменьшить риск повреждения кожи и здоровья кишечника.

Заботливый уход за собой после похода в туалет является важным аспектом здоровья, и правильный выбор метода очистки может существенно снизить риски.


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