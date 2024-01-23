 

Новый абсорбент для очистки радиоактивных отходов на основе хитозана и глины

23.01.2024, 16:48, Разное
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Ученые из Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ” объединили свои усилия с международным научным коллективом для разработки инновационного абсорбента, предназначенного для очистки жидких радиоактивных отходов. Эту информацию рассказали в “Газете.Ru” представители МИФИ.

На атомных электростанциях производятся жидкие радиоактивные отходы, которые не могут быть просто выброшены в окружающую среду, так как они могут стать источником радиоактивного загрязнения для животных и человека, угрожая их здоровью. Один из основных методов очистки таких отходов в настоящее время заключается в использовании специальных фильтров, способных поглощать радиоактивные компоненты. Однако для каждого загрязнителя требуется подбирать отдельный абсорбент, что усложняет процесс.

Профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин, один из разработчиков нового фильтра, подчеркнул, что выбор абсорбента должен учитывать не только физико-химические характеристики, но и экономические факторы, такие как доступность сырья в регионе, где происходит очистка отходов. Именно поэтому исследователи из Марокко инициировали этот проект, который привел к созданию описанного абсорбента.

Катин и его марокканские коллеги предложили разработать новый сорбент на основе хитозана, вещества, извлекаемого из панцирей моллюсков, ракообразных, насекомых и пауков, а также на основе метакаолина, продукта переработки белой глины. Кроме того, в состав абсорбента вошел марокканский горючий сланец, который добывается в Тарфае (Марокко).

Ученым удалось достичь коэффициента поглощения уранила, основного ураносодержащего соединения в отходах, равного 0,236 моль/кг. Этот показатель сопоставим с эффективностью других используемых абсорбентов для очистки отходов с ураном. Время насыщения материала из хитозана и глины загрязнениями составляет несколько часов.


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