Скандалы: «Потерпите, приедем через 5 часов»

Почему в Петербурге скорая просит помощи

Зимой в Петербурге лучше не болеть. А если заболел, то как в Европе, стоит найти хоть какую-нибудь возможность добраться до медицинского учреждения самостоятельно. Потому что ожидание скорой помощи сильно затягивается. Объясняется это, как правило, то осенне-зимним всплеском заболеваемости (речь не о том периоде, когда медицина захлебывалась из-за ковида), то пробками из-за снегопада. Почему на самом деле в некоторых районах Петербурга ждать скорую можно часами, разбиралась «Фонтанка».

«Два пациента умерли — ехал к ним час»

Отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) двух поликлиник в Выборгском районе объединили год назад.

«К нашей станции на Луначарского присоединили ту, что находится в Парголово. Она обслуживает дальние районы: Левашово, новый микрорайон Осиновая Роща, Юкки и другие. Для скорых отделения поликлиник 116 и 52 пробеги увеличились вдвое. Успеваем выполнить меньше вызовов за смену, но на каждый тратим намного больше времени. Если раньше с дорогой туда-обратно на один вызов уходило в среднем 47 минут, то сейчас для большинства это 1,5 часа. И это притом что мы хорошо экипированы — у всех есть планшеты», — рассказал «Фонтанке» врач скорой помощи ОСМП 116 (52) Григорий Бобинов.

Из ОСМП 116 (52) на Луначарского ежедневно должны выезжать на линию 10 бригад, после пересменки 4 из них отправляются в Парголово.

«Но это не имеет особого смысла, потому что бригады работают не только на территории Парголово, но и на территории Луначарского. В итоге после объединения радиус увеличивается для всех бригад, — поясняет Григорий. — Если прежде без всплесков заболеваемости у меня было в сутки 10–12 вызовов, в чрезвычайных обстоятельствах — во время ковида, например, я выезжал к пациентам 29–30 за сутки. Сейчас на 15–18 вызовах можно умереть, не заезжая на станцию. Наши старожилы говорят, что если бы работа была изначально напряженной, как сейчас, то до такого возраста они бы не дотянули. Впрочем, сейчас и молодежь уходит. Хорошо еще, что из других регионов приезжают — там медицина оголяется, а у нас прикрываются освобождающиеся места».

Десять бригад обслуживают 280-тысячное население Выборгского района. Но по словам врача Бобинова, в полном составе на линию они выходят редко: «То ли из экономии фонда заработной платы, то ли из-за отпусков или больничных сотрудников. Обычный состав — 8–9 машин, вчера вообще вышло 7. Я сам не понимаю, как мы справляемся, бывает, выезжаем к пациентам с задержкой на 5 часов, когда вырастает нагрузка. В выходные я уже два раза приезжал к трупу, ехал час. Я не знаю, смог бы их спасти, но это плохая мотивация для работы».

«Прибытие на вызов к пациенту задерживается на 3–4 часа»

Задержки прибытия на вызовы доходят до трех часов и в ОСМП 88-й поликлиники Кировского района.

«Одно дело, когда такое происходило в ковиде — в беспрецедентных условиях, другое, когда люди ждут часами скорую в относительно спокойное время», — говорит сотрудник ОСМП 88-й поликлиники Антон. В эпидемию на линию ежедневно выезжали 8 машин, две из них специализированные педиатрические. Минувшим летом, когда объективно вызовов скорой становится меньше, две машины «изъяли», сократили число бригад (люди уходили в отпуск). А осенью, когда начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ и пневмониями, машины так не вернули.

«Не нахожу мотивов для такого сокращения, кроме экономии средств. Возросшая на бригады нагрузка до 20 вызовов в смену никого не волнует. На автопилоте люди еще работают. Что будет дальше, когда они сломаются, понятно».

Работа скорой непредсказуемая. Даже летом в периоды спокойствия случаются всплески востребованности. Именно поэтому скорая помощь должна работать в какой-то степени в режиме ожидания. Считается, что среднее время, затраченное на вызов, не должно превышать часа, медики должны вернуться, заполнить документы, добавить лекарств и расходники в укладку — большой рыжий чемодан, с которым они входят в квартиру пациента. И когда поступает вызов, хотя бы одна бригада должна быть свободной, чтобы на него отправиться. Сейчас никакой маневренности нет: «Выполняем вызовы, до которых можем дотянуться, остальные ждут».

Сотрудники ОСМП 88-й поликлиники написали обращение в администрацию Кировского района, в котором объясняют, что раньше тяжело было справляться с обращениями в пиковые периоды, теперь стало совсем сложно.

«Со второй половины 2023 года количество бригад было безвозвратно сокращено еще на две и составило 6 бригад, из которых лишь одна фактически представляла собой специализированную педиатрическую бригаду. Такого рода ошибочные решения в планировании работы отделения ОСМП ГП № 88 в последующем закономерно привели к систематическим многочасовым задержкам, до 3–4 с лишним часов. А пиковая нагрузка по количеству выполняемых вызовов одной бригадой достигала 18–20 вызовов за сутки».

ОСМП городской поликлиники № 88 обслуживает 141 тысячу населения пятью «взрослыми» бригадами и одной специализирующейся на помощи детям. Сравните: в поликлинике № 44 Фрунзенского района на помощь почти сопоставимой численности населения в 156 тысяч ежедневно выезжают 6 «взрослых» бригад и 4 педиатрических. Сотрудники говорят, что работа напряженная, но «пока по силам». И рассказывают, что из 51-й поликлиники (Московский район), к ним переходят коллеги, потому что там (цитата): «С термосами выезжают со станции на смену и только к ее завершению возвращаются».

Сколько скорых нужно Петербургу?

Бесконечно реформируемая служба скорой помощи все время стоит под стрелой.

Последняя реформа проходила в 2014 году. После выхода приказа Минздрава 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», прежде чем оснащать автомобили службы по новым нормам, в Петербурге сначала решили ее сократить.

Тогда руководствовались нормой 1 бригада на 14 тысяч населения, позже отмененной комитетом по здравоохранению. В отделениях скорой медицинской помощи (ОСМП) городских районов было 305 бригад. На станциях (ССМП) пригородов работало 75 бригад, среднесуточная нагрузка всех районных подразделений скорой помощи на 1 бригаду в среднем за год составляла 8,3 вызова в сутки. В ГССМП со 178 бригадами за год среднесуточная нагрузка составляла 7,2 вызова на бригаду. На население в 5,1 млн человек (официальные данные Росстата) работали 558 бригад.

Расчеты показывали, что в осенне-зимний период обращаемость минимум на 20% выше среднегодовой, а летом — на 20% ниже. Днем число вызовов к пациентам минимум на 20% выше среднего значения, а по ночам — на 20% ниже, то есть днем обращаемость в 1,4 раза выше, чем ночью. При этом оплата за работу ночью на 80% выше, чем днем. В 2014–2015 годах сократили число бригад, чтобы достичь показателя в 10–12 вызовов в сутки на бригаду, частично разделили суточные дежурства на смены по 12 часов.

Спустя почти 10 лет структура оказания скорой помощи в Петербурге не изменилась. У нас есть Городская станция скорой помощи (ГССМП), задача которой — выезд на экстренные вызовы, как правило, на ДТП, острые состояния и травмы на улице, на рабочем месте и так далее. У ГССМП — 27 подстанций скорой помощи в разных районах города, в них работает 177 бригад. В Пушкине, Колпино, Кронштадте и других пригородных районах — свои станции и отделения скорой помощи. Они подведомственны районным администрациям, как и ОСМП. Во всех районных подразделениях скорой помощи работают в общей сложности 310 бригад. Всего в городе с учетом ГССМП — 487 бригад, по информации комитета по здравоохранению.

Население Петербурга в 2023 году составляло 5,6 млн человек, по данным Росстата. В Смольном давно уже говорят о том, что фактическая численность населения достигает 7 млн человек. В соответствии с действующим приказом № 182 Минздрава в районах с высокой плотностью населения бригады скорой помощи рекомендуется формировать, исходя из норматива 1 бригада на 10 тысяч взрослого населения и 1 бригада на 10 тысяч детского населения. Если следовать этой рекомендации и ориентироваться на официальные цифры статистики, то на линию ежедневно должны выходить 560 бригад скорой помощи.

На неофициальные цифры, понятное дело, никто не ориентируется, но скорая оказывает помощь всем, независимо от прописки и гражданства. И на квартирные вызовы выезжают не только к тем, кто прикреплен к поликлинике, а ко всем, кто находится на ее территории и нуждается в экстренной и неотложной помощи. В том числе к иностранцам без полиса ОМС и гражданам РФ, зарегистрированным и прикрепленным к медицинским организациям в других регионах РФ. Так что если исходить из фактической численности населения, то городу нужно 700 бригад.

Если районная скорая не торопится, жалуйтесь в райздрав

Коллектив ОСМП 88-й поликлиники пишет обращения в райздрав, жалуется администрации поликлиники. Им непонятно, кто несет ответственность за сокращение бригад: администрация района кивает на главного врача поликлиники, главный врач — на комитет по здравоохранению. Несколько дней назад «Фонтанка» отправила запрос в поликлинику, но ответа на него так и не получила.

В Петербурге — особенная система здравоохранения: комитет по здравоохранению несет ответственность за медицинские учреждения, находящиеся в его подчинении, а районные администрации — за те, что подчинены им. То есть комитет по здравоохранению может регламентировать работу только Городской станции скорой помощи, в том числе регулировать число бригад.

В ответе на запрос «Фонтанки» от комитета по здравоохранению Петербурга сказано, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга от 19.12.2017, задача администраций районов «организовывать в соответствии с правовыми актами РФ и Петербурга оказание населению Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся в ведении администрации».

При этом, как пояснили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, основываясь на действующем законодательстве, количество и профиль выездных бригад ГССМП и районных станций и отделений СМП может изменяться в зависимости от разных факторов: «численности, плотности и возрастной структуры населения территории обслуживания, средней нагрузки на одну выездную бригаду в сутки, особенностей застройки, насыщенности территории обслуживания промышленными предприятиями, состояния транспортных магистралей, интенсивности движения и других».

Учитывать это должны районные администрации в работе с подведомственными им ОСМП. Но после эпидемии коронавируса никто это, понятно, не делает. Хотя нормы, установленные приказом № 388н, действуют: время доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента приема вызова диспетчером. А раз уж районная скорая помощь, когда-то называемая неотложкой, считается скорой, то и для нее действует это правило. Попытки объяснить отличия скорой помощи от неотложной для пациентов не работают. В их понимании скорая должна быть скорой и приезжать не через 5 часов, как это происходит в периоды роста инфекционной заболеваемости и 8–9-балльных пробок.

Ирина Багликова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”