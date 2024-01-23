“Он святой” – Анисина благословила развратные игры Джигурды с Волочковой

Марина Анисина заявила в своем блоге, что скандал вокруг видео с участием ее мужа и Анастасии Волочковой никак не повлиял на их отношения с шоуменом. Главное, по словам фигуристки, – не переходить грань дозволенного. В остальном – супруга Никиты Джигурды позволяет ему любые вольности.

Марина Анисина считает, что ограничения мужа в чем-либо чревато потерей интереса с его стороны. Она призналась, что любит своего супруга, что бы ни случилось.

Также жена Никиты Джигурды сказала, что абсолютно спокойно относится к тому, что ее муж и Волочкова так часто общались. Спортсменка заявила, что они просто репетировали. У фигуристки, по ее словам, нет повода ревновать.

“Вообще, Никита святой. То внимание женское, которое он получает… Мужчины, находясь даже рядом со своей женой, ходят на сторону, изменяют.” – заявила Анисина.

Таким образом Анисина выразила свое одобрение, доброжелательно отнеслась к развратным играм своего супруга, то есть благословила.

Напомним, что ранее в Сети было опубликовано видео, где Никита Джигурда и Анастасия Волочкова танцевали под песню Успенской “Гитара”. Вызывающее поведение старых друзей вызвало много вопросов у общественности: Никита Джигурда трогал свою подругу за интимные места, снял штаны и поцеловал в трусики. Такой финал “репетиции” оказался фатальным для репутации шоумена и балерины. Активисты предложили запретить концерты Волочковой.