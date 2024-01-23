Apple Watch лишат еще одной функции

Как сообщает издание TechRadar, компания Apple может убрать из своих умных часов еще одну запланированную функцию, а именно мониторинг апноэ во сне.

Инсайдер Марк Гурман отмечает, что данная опция базируется на функции определения уровня кислорода в крови, однако Apple, учитывая патентный спор с Masimo, который может иметь серьезные последствия для гиганта IT-индустрии, не может использовать пульсоксиметр в своих часах.

Появление функции мониторинга апноэ ожидалось в Apple Watch X, выпуск которых запланирован на осень текущего года, но для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, осталось слишком мало времени. Обозреватели отмечают: «Это не было бы проблемой, если бы Apple смогла быстро разрешить патентный спор с Masimo. Но на данный момент это маловероятно».