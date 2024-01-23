Установлена связь между изменением климата и продолжительностью жизни

Как сообщает издание Daily Mail, глобальное изменение климата может сократить ожидаемую продолжительность жизни мужчин на полгода, а в случае с женщинами – на 10 месяцев, о чем заявил ученый-климатолог Амит Рой, представляющий Бангладешский университет Шахджалал и Новую школу социальных исследований в США.

В данном случае речь идет о повышении температуры на два градуса по Фаренгейту, а подобная ситуация, как подчеркнул Рой, приведет к голоду, подрыву психического здоровья и преждевременной смертности во всем мире.

Ученый составил прогноз, согласно которому изменения климата в период с 2023 по 2050 год приведут к гибели как минимум 250 тысяч человек ежегодно, в связи с чем следует принимать меры для смягчения последствий изменения климата, причем во всем мире и максимально оперативно.