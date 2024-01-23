Длинная плиссированная юбка для женщин за 50: как и с чем миксовать наряд в 2024 году

В 2024 году длинная юбка продолжит соблазнять модниц разнообразием стилей, тканей и расцветок. Одним из самых роскошных и элегантных вариантов сезона можно назвать плиссировку, и особенно она придется по душе женщинам за 50. Итак, как носить и с чем сочетать плиссированную юбку дамам элегантного возраста?

Кому подходит

Худощавые женщины могут носить плиссировки без всяких проблем. Нужно лишь обратить пристальное внимание на длину, а также выбирать верх, плотно облегающий фигуру. Невысоким дамам с пышными формами следует избегать такого типа. При высоком росте и пышных формах длинная юбка удлинит силуэт и подчеркнет изгибы тела.

Какую обувь носить

Выглядеть стильно с длинной плиссированной юбкой не так и непросто. Хорошая новость в том, что к ней подходит практически любая обувь. Зимой ее можно носить с ботильонами на высоком каблуке. Ботильоны на плоской подошве хорошо сочетаются с юбкой-миди. Важен выбор колготок – они не должны быть слишком плотными, чтобы не перегружать силуэт. Поклонницам стиля кэжуал-шик подойдет наряд, состоящий из плиссированной юбки и кроссовок, таким образом можно добиться элегантности, сохраняя при этом удобство и современный вид.

Дамам за 50 всегда нужно иметь в своем образе современную вещь для визуального омоложения. Таким элементом могут стать металлические ботильоны на квадратном каблуке, которые сейчас очень модны.

Какой топ носить

Зимой можно выбрать кашемировый свитер оверсайз с круглым или V-образным вырезом, а для более женственного образа подойдет свитер с открытыми плечами. Блуза из дорого материала очень красиво смотрится с длинной юбкой. Очень современно смотрится дуэт плиссировки и толстовки – это идеальное решение для прогулки с друзьями. Чтобы добиться гармоничного силуэта, нужно очень тщательно выбирать верх.

Элегантный стиль

Чтобы выглядеть элегантно, необходимо выбирать одежду по типу фигуры. Также рекомендуется играть на контрастах материалов. Облегающая водолазка поможет естественным образом удлинить силуэт.

Можно носить плиссированную юбку с блейзером и добавить сверху ремень — этот прием очень хорошо работает.

Следует выбирать качественные материалы и хороший крой, чтобы выглядеть безупречно. Плиссированная юбка из искусственной кожи отлично подойдет для современного и гламурного образа. Однако такая юбка может визуально полнить, но если удастся подобрать подходящую модель, ее можно носить практически с любой фигурой.

Когда дело доходит до цвета, разумнее выбрать тот, который будет сочетаться с остальной частью гардероба. Что касается принтов, для элегантного образа их лучше избегать, так как юбка плиссе может смотреться перегруженной.

Бежевый — отличный цвет, чтобы предстать в выгодном свете. Также зимой стоит выбирать яркие оттенки.

Лучше всего выбирать фасоны с завышенной талией, чтобы естественным образом удлинить силуэт. С длинной плиссированной юбкой также можно создавать красивые монохромные наряды. Складки должны быть менее плотными и располагаться на большем расстоянии друг от друга.

Как носить плиссированную юбку с пышными формами

Важно подобрать подходящий верх, чтобы сбалансировать силуэт и сделать его гармоничным. Следует избегать слишком обтягивающего верха. Зимой можно заправить свитер спереди и оставить свободным сзади. Туфли должны удлинять силуэт, поэтому не будет лишним небольшой каблук. Чтобы подчеркнуть верхнюю часть тела, можно надеть топ с красивым вырезом. Монохромный образ темного цвета зрительно сделает стройнее.

Образы на свадьбу

Юбка со складками – отличный вариант наряда для свадьбы. Чистые линии и плавность делают ее элегантной. Что касается цветов, то для такого мероприятия больше всего подойдут пастельные и металлические оттенки. С помощью серебряной юбки и белого атласного верха легко создать стильный и утонченный образ.

Обувь должна быть стильной и удобной. Модели с острым носом отлично сочетаются с длинной струящейся юбкой. Для свадьбы в деревенском стиле подойдут босоножки на танкетке. Можно дополнить наряд тонким поясом, который подчеркнет талию, и подходящими украшениями.