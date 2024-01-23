 

Врач Болибок: частые простуды до 35 лет могут указывать на иммунную недостаточность

23.01.2024, 15:45, Разное
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объясняет, что при хорошем иммунитете инфекция вирусом простудного заболевания может пройти незаметно для человека. Он рассказывает о том, почему некоторые люди часто сталкиваются с простудами, в то время как другие почти не испытывают их симптомов.

Болибок подчеркивает, что у людей с крепким иммунитетом часто нет выраженных симптомов простуды. Организм успешно справляется с вирусом, и человек не чувствует серьезного дискомфорта. Он может просто чихнуть пару раз и пошутить, что это всего лишь «небольшая простуда». Это свидетельствует о том, что иммунная система работает эффективно и поддерживает нас в хорошем состоянии.

Однако, когда иммунитет ослаблен, ситуация меняется. Люди с ослабленным иммунитетом часто подвержены более тяжелым формам простуды и серьезным состояниям. Иммунолог предупреждает, что частые простуды у лиц до 35 лет могут свидетельствовать о недостаточной работе иммунной системы и уязвимости перед конкретными возбудителями. Например, если у человека в организме есть стафилококк, инфицирование вирусами ОРВИ может привести к тяжелым осложнениям и воспалительным процессам.

Иммунолог также указывает на признак «блуждающей инфекции», который может скрываться в организме. Если у пациента часто появляется герпес на губах, это может быть маркером недостаточной работы клеточного иммунитета. Этот симптом указывает на проблемы с иммунной системой и требует внимания.


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