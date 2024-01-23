Новые iPad Air, iPad Pro и MacBook Air от Apple выйдут весной 2024 года

Согласно информации от MacRumors, Apple готовится представить обновленные версии iPad Air, iPad Pro и MacBook Air уже весной текущего года. Данное сообщение основано на утечке информации от источника в индустрии Марка Гурмана, который также сотрудничает с Bloomberg.

По данным Гурмана, официальная презентация новых устройств запланирована на март или апрель 2024 года. После этого события, Apple переключит свое внимание на подготовку к ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая состоится в июне. Что касается обновлений iPad Air, ожидается, что они будут доступны в двух размерах экрана: 10,9 и 12,9 дюймов. Кроме того, по неофициальной информации, iPad Air перейдет на более производительный чип Apple M2. Следующие версии iPad Pro будут иметь экраны размером 11 и 13 дюймов и станут первыми планшетами Apple, оснащенными OLED-матрицами. Это изменение может привести к повышению стоимости устройств. Кроме того, ожидается, что в этих iPad Pro будут установлены процессоры М3.

Что касается MacBook Air, Apple, скорее всего, обновит именно эту линейку ноутбуков. Ожидается появление моделей с 13- и 16-дюймовыми экранами, оснащенных новейшим чипом М3 и, возможно, поддержкой Wi-Fi 6E. По информации источников, значительных изменений в дизайне ноутбуков не ожидается.

Ранее эксперты уже высказывались о возросшем интересе к будущим продуктам Apple. С нетерпением ожидается официальное подтверждение всех этих новостей от компании.