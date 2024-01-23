Правительство обновило программу молодежной занятости

Премьер-министр Михаил Мишустин представил обновленную программу поддержки молодежи до 2030 года, с целью создания условий для профессионального выбора и опыта работы до совершеннолетия.

В рамках этой программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Профориентация школьников с шестого класса.

2. Упрощение найма подростков в возрасте 14–18 лет.

3. Временная занятость силами студенческих отрядов.

4. Стимулирование молодежной миграции в Арктику и на Дальний Восток.

Эксперты считают, что расширение возможностей для занятости школьников заинтересует работодателей, позволяя им раньше вовлекать учащихся в свои кадровые программы. Обновленная программа сохраняет основные цели, такие как снижение уровня безработицы среди молодежи до 5% к 2030 году и увеличение доли прошедших профориентацию до 35%. Однако целевое значение доли занятых выпускников после учебы снизилось до 80%.

Новая версия программы более компактна, содержа 27 пунктов вместо 31 предыдущих, поскольку старая версия была уже выполнена на более чем половину.

Ранняя профориентация стала важным направлением программы, чтобы предотвратить неправильный выбор профессии студентами и выпускниками. Также планируется упростить трудоустройство подростков в возрасте 14 лет, чтобы вывести их из теневой сферы занятости.

Среди нововведений – мониторинг уровня безработицы молодежи в каждом регионе и увеличение числа участников программы по развитию молодежного предпринимательства до 150 тысяч человек к 2030 году. Еще одним новым направлением является стимулирование молодежи к переезду на работу в регионы Дальнего Востока и Арктики.