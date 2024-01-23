AP – Пентагон попытается вытрясти из союзников деньги на Украину

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Минобороны США, у которого закончились деньги на военную помощь ВСУ, рассчитывает, что союзники покроют образовавшуюся нехватку средств, пишет Associated Press. С этой целью Вашингтон собирается провести встречу международной группы по поддержке Украины, в которую входят порядка 50 стран.



AP

США проведут ежемесячную встречу международной группы по поддержке Киева, в которую входят порядка 50 стран. Вашингтон, у которого закончились деньги на военную помощь ВСУ, будет добиваться, чтобы союзники закрыли образовавшуюся брешь, пишет Associated Press.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что заседание будет посвящено «долгосрочным потребностям». «Несмотря на то что сейчас мы не можем предоставить помощь в сфере безопасности, наши партнёры продолжают это делать», — подчеркнула чиновница.

Примечательно, что встреча будет проходить в виртуальном формате. Дело в том, что глава Пентагона Ллойд Остин всё ещё восстанавливается дома после осложнений, вызванных лечением рака простаты, обращает внимание Associated Press.

В конце декабря прошлого года Минобороны США объявило о своём последнем пакете помощи Украине. Он оценивался в $250 миллионов и включал различные виды вооружений, в том числе 155-мм снаряды. С тех пор американские власти не смогли предоставить ВСУ дополнительные боеприпасы, поскольку деньги на пополнение собственных запасов закончились, а конгресс ещё не утвердил выделение дополнительных средств на эти цели, поясняет агентство.

С февраля 2022 года США предоставили Украине более $44,2 миллиардов в виде военной помощи. Около $23,6 миллиардов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти $19 миллиардов потратили на долгосрочные военные контракты. Таким образом, несмотря на то что средства оказались исчерпаны, некоторое ранее закупленное оружие будет продолжать поступать, считает агентство.

Кроме того, представитель армии США в Европе и Африке полковник Марти О’Доннелл заявил, что Вашингтон и его международные партнёры продолжают тренировать солдат ВСУ. По официальным данным, к настоящему моменту они обучили уже 118 тыс. украинцев, заключает Associated Press.