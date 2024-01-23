 

Россия поделилась с Китаем разработками противотанковых ям на дорогах

23.01.2024, 15:33, Разное
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На минувших выходных состоялась очередная встреча в рамках программы обмена военными разработками между Россией и Китаем.

Пекин показал российским коллегам новую лазерную систему противоракетной обороны, которая была воспринята со сдержанным интересом. В то же время разработка отечественных специалистов буквально повергла в шок иностранную делегацию.

Китайцам продемонстрировали инновационную систему противотанковой обороны, которая мало того что не имеет аналогов в мире, так ещё и отличается весьма скромной стоимостью возведения. Фактически она представляет собой разветвлённую и продуманную систему ям и выбоин на дорогах, способных либо остановить продвижение вражеских танков, либо привести к преждевременному выходу из строя их ходовой части.

Согласно технической документации проекта, яма класса «Малыш» останавливает продвижение автомобильной техники производства стран НАТО (при этом отечественные автомобили марки УАЗ проезжают её без проблем), в то время как выбоины классов «Макси» и «Гигант» уже способны задержать полноценный танк. Последние, впрочем, остановят в том числе и российскую технику, но это малая плата в контексте открывающихся возможностей.

Для более наглядной демонстрации наработок китайцам провели экскурсию по Омску, находящемуся всего в 3 тысячах километров от ближайшей страны НАТО. До запланированного места встречи доехать удалось далеко не сразу из-за слишком активной расстановки противотанковых сооружений. Глава китайской делегации, как отмечают источники, предлагал завершить экскурсию досрочно и говорил, что «видел уже достаточно».

– Прошло несколько дней, а китайские коллеги ещё не могут отойти от увиденного. Стоит отметить что установка таких ям хоть и снижает удобство передвижения по населённому пункту, но зато гарантирует что противник не сможет использовать технику в рамках городских сражений. Это буквально прорыв в теории и практики обороны, – заявил источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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