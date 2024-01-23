Мнение: О полном и окончательном поражении… No comments?

«Сегодня утром Вооружёнными Силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам ВПК Украины… Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Украинские СМИ тем временем активно форсят фотки с бурыми и красными пятнами на белом снегу…

И требуют…

Нет, не начала мирных переговоров, чтобы всё это прекратить раз и навсегда. Они хором требуют нанести «ответный удар» прямо по Белгороду. Кассетными боеприпасами. Как можно более мощный.

Ещё раз. Это не блогеры в пабликах заходятся в истериках — там вообще АдЪ. Это официальные украинские СМИ. Как говорится, «рукопожатные». В благополучные времена до 24.02.2022 корреспондент одного из них даже был принимаем в Кремле и, помнится, задавал российскому президенту Владимиру Путину «острый» (на самом деле — откровенно хамский) вопрос.

И теперь эти официальные СМИ требуют «покарать» ближайший российский город массированным залпом запрещённых #ООН кассетных боеприпасов, поставленных #США.

Вот в этот очень выпукло проявляется разница между русскими и украинцами (не всеми, а особо «свидомыми»). Когда русский человек видит подобные кадры, он не истерит, не злорадствует, а просто говорит:

— Ребята, украинцы… Ну вы видите, до чего уже дело дошло! Давайте уже сядем за стол переговоров и там порешаем все вопросы.

— Нет, Russisches Schwein, не дождётесь! — кричат украинцы в ответ. — Сначала сдайтесь, капитулируйте, выведите войска, выплатите репарации, встаньте на колени и кайтесь-кайтесь-кайтесь ближайшие лет 50. А мы окружим вас «рвом с крокодилами», посмотрим, как вы будете дохнуть от голода и через полвека, быть может, скажем, что вам ещё нужно будет сделать…

Собственно, с таких моментов — а их было уже немало — ответственность за продолжение конфликта ложится уже и на вторую сторону. Однозначно. Даже если начало кризиса не было её выбором, то продолжение, эскалация и проч. — уже её выбор. Любой конфликт можно начать одному, но нельзя в одиночку закончить. Это, надеюсь понятно.

А вы помните, как в ходе Ирано-Иракской войны был один очень долгий и кровавый этап? «Война городов» он назывался. Более 20 тыс. чел с обеих сторон тогда погибли только в ходе взаимных обстрелов населённых пунктов.

А вы не забыли, что вся эта восьмилетняя война стран-соседей закончилась тем, что каждый остался в среднем «при своих»?

Может, стоит всё же выучиться на чужих ошибках и таки сесть за стол переговоров без предварительных условий, к чему #Россия призывала неоднократно?

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