 

AJCN: поливитамины улучшают когнитивные способности

23.01.2024, 15:10, Разное
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Как сообщает издание American Journal of Clinical Nutrition, прием поливитаминов на регулярной основе может замедлить процесс старения мозга на два года, что показали результаты исследования COSMOS, в котором было задействовано более пяти тысяч человек в возрасте от 60 лет.

Было установлено, что ежедневный прием поливитаминов оказывает позитивное влияние на мозговую деятельность и способствует улучшению эпизодической памяти, а также степени концентрации внимания.

Особое внимание исследователи, представляющие учебную больницу Гарвардской медицинской школы Brigham and Women’s и отделение психиатрии Массачусетской больницы уделили тому факту, что когнитивный возраст у тех, кто принимал поливитамины, оказался на два года меньше, чем у испытуемых, принимавших плацебо.   


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