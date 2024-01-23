Сумки с цепями станут главным трендом весны: особенности и актуальные модели

С недавних пор декор на сумках — это не просто романтические пайетки, принт и милые аппликации: свое место прочно отвоевали цепочки вплоть до оверсайз-версии. Элемент, подчеркивающий сильные стороны и еще лучше отражающий современную женщину и ее жизнь в движении. Если в прошлом были отдельные бренды, которые основывали дизайн своих самых знаковых сумок на элементах цепочек, то сейчас сумки с цепями — очень сильная тенденция, которая проникает в каждый бренд. И эта тенденция станет еще сильнее весной 2024 года.

Сумка-полумесяц

Небольшая сумка в форме полумесяца стала настоящим хитом, когда в качестве декора стали использоваться цепи.

Как правило, такие модели невелики, но в них войдет все необходимое. Они идеально подходят для тех дней, когда вам нужно носить с собой только визитницу, помаду и ключи. Регулируемый ремень, чтобы носить сумку на плече, может быть заменен или дополнен цепочкой.

Мини-сумки

В последние годы сумки большого объема, идеально подходящие для длительных прогулок, стали особенно популярными. Они позволяют взять с собой все необходимые вещи, не испытывая при этом дискомфорта. Однако многие женщины по-прежнему предпочитают миниатюрные версии, которые выглядят более стильно и аккуратно. Такие сумки идеально подходят для деловых встреч, свиданий или вечерних выходов. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений и стиля жизни каждого человека.

Один из самых популярных видов декора для сумок — цепочки золотистого цвета. Они придают легкость и изящество даже самым простым и удобным моделям, делая их идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и комфорт, но при этом хочет выглядеть стильно и элегантно. Цепочки могут быть разной длины и толщины, что позволяет создавать сумки, подходящие для любого случая от повседневных прогулок до деловых встреч.

Сумки с ручками-цепочками

Сумки на цепочках, которые могут быть такими же красивыми, как и вечерние сумки, обладают особым очарованием, присущим только аксессуарам из прошлого. Хотя это современное изобретение, их дизайн часто вдохновлен разными историческими эпохами и стилями. Благодаря этому сумки на цепочках могут стать идеальным дополнением к любому гардеробу, добавляя нотку ретро-шика в любой образ.

Некоторые бренды предлагают модели с жесткими формами. Их можно носить в руке или через плечо благодаря дополнительному ремню.

Вместительные сумки

Вот они, истинные герои 2024 года – просторные сумки, готовые сопровождать нас в наших приключениях 24 часа в сутки. В просторных внутренних отделениях поместится не только пара кредиток – туда войдет все, что может потребоваться в течение дня.

Цепочка может быть не просто ручкой, а элементом декора, огибая по периметру всю сумку и таким образом поддерживая ее форму.

Правда, регулировать размер такой ручки уже вряд ли получится.

Сумка с цепями, будь то элемент декора или функциональная делать, — это стильный и актуальный аксессуар, который подходит для разных случаев. Весной 2024 года такие сумки выходят на первый план. Главное — правильно подобрать модель удачно сочетать ее с другими элементами гардероба.