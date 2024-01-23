 

Вывесить белье на мороз? Какие ткани этого не перенесут

23.01.2024, 14:42, Разное
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Некоторые хозяйки любят сушить белье на открытом воздухе. В этом нет ничего плохого, однако следует знать, что не все материалы могут переносить низкие температуры, поэтому с некоторыми из них нужно быть осторожнее.

Сушка белья на улице – по сути хорошая идея. Проветривание поможет предотвратить образование плесени, кроме того, получится сэкономить место, поскольку сушилка не будет занимать его в квартире. Даже при холодной погоде можно дать белью высохнуть на свежем воздухе. Однако не все материалы хорошо переносят морозы.

Почему белье высохнет даже на морозе

Балкон или двор дома – весьма подходящие места, чтобы высушить одежду после стирки в стиральной машине, особенно если отсутствует сушилка. И даже в морозные дни сушить одежду на свежем воздухе можно благодаря сублимации – процессу перехода воды из твердого состояние в газообразное. Мокрое белье сначала замерзает, но затем лед испаряется, минуя жидкое состояние. Поэтому белье высохнет при температуре ниже нуля.

Важно обращать внимание на материал

Прежде чем развешивать постиранное белье на улице при морозной погоде, следует обратить внимание на ткани, из которых оно изготовлено. Если брюки или свитер выполнены из прочного материала, например хлопка или синтетических волокон, можно без колебаний выносить их зимой на улицу. А вот более деликатные материалы, такие как шелк и кружево, лучше сушить в помещении. Они слишком уязвимы и могут легко повредиться. Вещи из вискозы также не рекомендуется вывешивать в мороз на улицу. Дело в том, что эта ткань требует особого ухода. Лучше всего разложить ее сушиться на горизонтальной поверхности. О развешивании предметов из вискозы на веревке не может быть и речи. Выносить такое белье на улицу следует только после того, как морозы отступят. В противном случае оно может просто-напросто сломаться.


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