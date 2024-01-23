 

Ученые рассказали о необходимости животных белков в рационе

23.01.2024, 14:05, Разное
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Как сообщает издание Science Direct, результаты последних исследований в области питания, проведенные нидерландскими учеными, представляющими Маастрихтский университет, показали, что между растительными и животными белками, поступающими в организм, существует серьезная разница.

В ходе эксперимента 16 человек, возраст которых колебался в диапазоне от 65 до 85 лет, употребляли продукты с одинаковой степенью калорийности и содержания белка, включая мясо и веганскую пищу.

Было установлено, что показатель скорости синтеза мышечного белка у тех, кто отдавал предпочтение мясу, а не растительному белку, на 47% выше, а степень концентрации аминокислоты EAA в плазме мясоедов выше на 127%.      


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