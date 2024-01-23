Мнение: Почему советская Грузия жила богато

Читатели в комментариях вспоминают встречи с грузинами в СССР. Я в том посте двусмысленно выразился, когда сравнил грузин с более поздним явлением, новыми русскими. После распада СССР главными героями анекдотов были наркоманы и так называемые «новые русские» — карикатурно тупые, агрессивные и богатые бандиты. При этом многие анекдоты про новых русских на поверку оказывались советскими анекдотами про грузин. Рассказчики просто заменяли «заходит грузин в ресторан…» на «заходит новый русский в ресторан…», а фабулу оставляли прежней.

Сейчас, конечно, «богатство» тех эпох уже не впечатляет. К примеру, статусной машиной в лихие девяностые считался даже подержанный мерседес за 6-10 тысяч долларов, и небольшие банды считали нормальным использовать такое авто для парадных выездов. В СССР и того не было: даже обычные мерседесы были совершенно недоступной для подавляющего большинства роскошью, примерно как роллс-ройс сейчас. На иномарках ездили или дети высоких партийных шишек, или известные на всю страну звёзды типа Миронова или Высоцкого. Грузины из анекдотов удовлетворялись волгами, как, впрочем, и в реальной жизни.

Сейчас волга, даже новая, уже не кажется какой-то особенной роскошью, однако нужно учитывать, что бедность и богатство — это относительные понятия. Возьмём 100 человек и расположим их по шкале достатка, от самого бедного до самого богатого. Допустим, нижние десять получают в месяц меньше 50 тугриков на человека, а верхние пять — больше 1000 тугриков на каждого. Тогда вот эти верхние пять будут богачами, а нижние пять — бедняками. Какой при этом будет курс тугрика, не имеет особого значения, лишь бы только самым бедным физически хватало калорий на жизнь. Поэтому советский грузин на волге был гораздо богаче, чем современный грузин на мерседесе — ведь тогда и жигули-то были мало кому доступны, тогда как сейчас купить мерседес, пусть и не в лучшем состоянии, может любой студент.

Причины, по которым грузины были в СССР богаты, тоже известны. Русским крестьянам и горожанам советская власть фактически запрещала зарабатывать деньги, или сдирая безумно высокие налоги с любого дополнительного дохода, или вовсе делая дополнительный доход незаконным. В Грузинской ССР законы были гораздо мягче, а за их соблюдением местные власти следили сквозь пальцы — всегда можно было с проверяющими договориться. На этой почве в Грузии (и в других нацреспубликах) зародился миф, согласно которому русские якобы ничего не могут, так что надо поскорее отделяться от этих бестолочей, чтобы «запановать». Цитирую теперь из комментариев (ссылка):

Сергей Тряпицын. Вспомнил, как с мужем моей сестры в 1978 году поехали в Тбилиси на рынок. Он, архитектор по образованию, спросил грузина, торгующего лакированными деревянными поделками, о составе лака. Слово за слово, и Гиви пригласил нас в кафе. Посидели, решили уходить. Гиви подошёл к продавцу, достал пачку купюр достоинством 5-10 рублей, не глядя отделил несколько штук, но не менее десятка, и бросил на прилавок. Продавец, также не глядя, смахнул их в ящик прилавка. И это было не напоказ. Это был такой образ жизни. Напомню-1978 год! Я потом спрашивал грузин: «В чем же проявлялась “оккупация” Грузии?». На что получил ответ: «Если бы не русские, мы бы жили как в Швейцарии!». Хорошая, универсальная отмазка для любой нации.

Владимир Кондратьев. Это идеологическая установка Советской власти. Крестьяне не считались передовым классом, поскольку имели средства производства, собственные наделы земли и жилье (квартиры рабочим — это социальный найм). Крестьяне были склонны к мелкобуржуазному оппортунизму. Для исправления ситуации их надо было лишать всей собственности, оставляя минимум для естественных физиологических надобностей. С той же целью резались огороды под окна (при Хрущеве) и ликвидировались неперспективные деревни. Из своих отеческих домов люди выселялись в колхозные и совхозные, им по факту не принадлежавшие. Содержание крупного рогатого скота в личном хозяйстве запретить не могли, но сдерживали, как умели. Например, в нашей местности, Вологодская область, косить частникам было позволено лишь после первых заморозков. В остальное время 97% накошенного шло в колхоз, а три процента можно было брать себе. За молоко и мясо в личном хозяйстве брали натуральный налог до 1964 года. И норма налога не согласовывалась с реальной производительностью. Доилась корова или не доилась, никого не интересовало.

Надежда. Старый анекдот времен СССР. Едут в поезде двое, русский и грузин. Ужинают. Русский достал варёную картофелину, огурец и сало. У грузина шашлык, курица, коньячок. Глядя на русского, грузин спрашивает: «Ты плохо работаешь? Почему бедный?». Русский отвечает: «Я на заводе работаю, за себя и за того парня. А ты где работаешь?». «Я не работаю, отвечает грузин, — я и есть тот парень». [Прим. автора — шашлык, курица и коньяк считались тогда вот прямо признаком достатка, богатым столом].

Андрей Федоров. Отлично помню, что студенты из кавказских республик в институте были гораздо богаче других. А про Украину, был там дважды на практике на заводах, тоже гораздо богаче жили там, запомнились цены, очень низкие. Был у нас парень из Кривого Рога, который считал, что РСФСР полностью живет за счет Украинской ССР. Еще в Никополе бывал, там с одним подружился, так вот, в году 1990-м он был убежден, что независимость принесет им чрезвычайно высокий уровень жизни, даже выше, чем в Евросоюзе. Последний раз в конце 1990-х был в командировке, он показал мне в местной газете карикатуру, где на украинском языке было написано приблизительно: «мама, расскажи сказку, как Россия всю кровь из Украины высасывала». И картинка — нищая хата, на столе крынка с молоком и кусок хлеба, худущий ребёнок спрашивает у женщины тоже как из концлагеря. Так быстро все понял Стас.

Для сведения — по советским данным три республики были донорами в союзный бюджет: РСФСР, Белорусская ССР, и Азербайджанская ССР (нефть).

Когда я стал соображать, что такое деньги, помню, узнал, что у бабушки моей пенсия 25 рублей. Был поражен несправедливостью: всю жизнь в колхозе, пятеро детей вытянула, и 25 рублей. Наверное, был первый удар по вере в справедливую советскую власть! Как так?

Кстати, пенсии колхозники в позднем СССР получали на пять лет позже других. Когда сейчас возмущаются пенсионной реформой, забывают, что пенсионный возраст в 65-60 лет был установлен ещё в 1964 году. Цитирую из «Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов» (ссылка):

«Статья 6. Право на пенсию по старости имеют члены колхозов: мужчины – по достижении 65 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины – по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 20 лет. […] Статья 8. Пенсии по старости членам колхозов назначаются в размере 50 процентов с заработка до 50 рублей в месяц и, сверх того, 25 процентов с остального заработка. Минимальный размер пенсии по старости устанавливается 12 рублей в месяц. Максимальный размер пенсии по старости устанавливается 102 рубля в месяц, то есть на уровне максимального размера пенсии по старости, предусмотренного Законом о государственных пенсиях для рабочих и служащих, постоянно проживающих в сельских местностях и связанных с сельским хозяйством».