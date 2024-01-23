Силовики разогнали квартирник Юрия Шевчука в Уфе

В Уфе силовики «накрыли» подпольный квартирник Юрия Шевчука.

Известный своими хулиганскими выходками представитель так называемой рок-сцены пытался провести несанкционированное массовое частное мероприятие.

О готовящемся шабаше в органы заранее сообщил неравнодушный гражданин, которого тоже пригласили в качестве слушателя. Некоторое время силовики следили за ходом событий через трансляцию с его смартфона, собирая доказательную базу, а через час отключили электричество, газ и телефонную линию, и начали штурм.

На месте подпольного сборища задержали 16 человек, из которых двое оказались свидетелями – они приходятся близкими родственниками одному из высокопоставленных региональных чиновников. Что же касается добровольного информатора, то ему пообещали, что факт своевременного и добровольного сообщения о готовящемся преступлении будет учтён в суде при вынесении приговора.

Сам Юрий Шевчук случившееся пока никак не прокомментировал, поскольку на квартирнике отсутствовал. По одной из версий, собравшиеся намеревались слушать его песни в записи. Был ли он сам об этом проинформирован, пока неясно.

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