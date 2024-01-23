 

Силовики разогнали квартирник Юрия Шевчука в Уфе

23.01.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Уфе силовики «накрыли» подпольный квартирник Юрия Шевчука.

Известный своими хулиганскими выходками представитель так называемой рок-сцены пытался провести несанкционированное массовое частное мероприятие.

О готовящемся шабаше в органы заранее сообщил неравнодушный гражданин, которого тоже пригласили в качестве слушателя. Некоторое время силовики следили за ходом событий через трансляцию с его смартфона, собирая доказательную базу, а через час отключили электричество, газ и телефонную линию, и начали штурм.

На месте подпольного сборища задержали 16 человек, из которых двое оказались свидетелями – они приходятся близкими родственниками одному из высокопоставленных региональных чиновников. Что же касается добровольного информатора, то ему пообещали, что факт своевременного и добровольного сообщения о готовящемся преступлении будет учтён в суде при вынесении приговора.

Сам Юрий Шевчук случившееся пока никак не прокомментировал, поскольку на квартирнике отсутствовал. По одной из версий, собравшиеся намеревались слушать его песни в записи. Был ли он сам об этом проинформирован, пока неясно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Мнение: Почему советская Грузия жила богато

23.01 / Ученые доказали, что свет от смартфона нарушает метаболизм

23.01 / Итальянские ученые создали робота в виде лозы

23.01 / Учёные доказали влияние овсяной каши на внешний вид женщин

23.01 / Запуск разработки «Ведьмак 4» от CD Projekt RED намечен на 2024 год

23.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Бескорыстная, благородная помощь великого государства кубинскому народу

23.01 / Излишки жира в организме влияют на появление рака органов ЖКТ

23.01 / Однополую езду вдвоём на самокате приравняют к пропаганде ЛГБТ

23.01 / Выполнение мировых обязательств по внедрению ВИЭ будет зависеть от Китая

23.01 / Автоматический анализ изображений под микроскопом стал проще

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика