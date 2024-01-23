Военкор El Mundo – на Украине оптимизма всё меньше, а кладбища — всё шире

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ВСУ несут огромные потери, и это видно по расширению кладбищ в украинских городах, заявил в подкасте El Mundo военкор издания Хавьер Эспиноса. «С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — подчеркнул журналист.



AP

На Украине уже нет наблюдавшегося в прошлом году оптимизма относительно быстрого окончания конфликта, заявил в подкасте El Mundo военный корреспондент издания Хавьер Эспиноса. По его словам, украинцы уже допускают, что конфликт может затянуться на годы.

«Нужно сказать, что это настроение разделяют по всей стране — во всех частях страны, где я побывал. На востоке, в зонах, близких к фронту, и в самой столице начинают понимать, что былая надежда на прорыв (оборонительных. — ИноТВ) линий и на возвращение всей территории в довольно короткий срок — говорилось даже о прошлом годе — не воплотится», — отметил Эспиноса.

По его словам, теперь Киеву приходится адаптировать всё, в том числе экономику, к длительному конфликту. Испанский журналист также указал на большие потери ВСУ.

«С украинской стороны огромные потери. Очень серьёзные. Кладбища с каждым разом становятся всё шире», — заявил Эспиноса.

Он отметил, что бывал в таких городах, как Харьков, Днепропетровск, Запорожье, и видел местные кладбища.

«С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — подчеркнул Эспиноса.