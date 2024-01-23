 

Собянин: Свыше 86,5 тыс семьей создали в Москве в 2023 году

23.01.2024, 13:20, Новости дня
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Загсы Москвы ежедневно регистрируют новые браки. В прошлом году горожане создали более 86,5 тысячи семей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

“Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню “ОКО” и особняк Спиридонова”, – уточнил градоначальник.

Самыми популярными месяцами для свадеб стали летние. В июле и августе семьи создали 11,5 и 11,3 тысячи пар соответственно, сообщается на портале mos.ru.

Кроме того, июль стал одним из лидеров по числу регистраций новорожденных. Всего в прошлом году в Москве появилось на свет более 116 тысяч детей.

Более половины молодоженов вступали в брак впервые. Чаще всего москвичи создают семью в возрасте 25 лет. Большинство молодых пар подавали заявление о заключение брака через портал государственных услуг и mos.ru.

В рамках проекта “Новые адреса счастья” жених и невеста могут провести церемонию в популярных и знаковых местах Москвы. На выбор доступно около 30 адресов. За последние годы популярность выездной регистрации у молодоженов выросла на 40%.

“2024-й объявлен в России Годом семьи. И мы, как и всегда, со своей стороны будем активно поддерживать семьи с детьми и мам после декрета”, — подчеркнул Мэр Москвы”, – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр рассказал, что наиболее популярными площадками для проведения церемонии бракосочетания стали небоскребы комплекса “Москва-Сити”, гостиница “Националь” и особняк Спиридонова. В 2022 году в столице зарегистрировали более 100 тысяч браков – это рекордный показатель за 105 лет.


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