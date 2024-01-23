 

Ученые доказали, что свет от смартфона нарушает метаболизм

23.01.2024, 12:55, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного группой ученых, представляющих Тюменский медицинский университет, фактор воздействия синего цвета на глаза в темное время суток значительно повышает степень вероятности развития ожирения.

Отметив, что синяя часть спектра любого источника света снижает уровень мелатонина в организме, играющего ключевую роль в регулировании циклов суточной активности, исследователи подчеркнули, что нарушается не только режим сна, но и метаболизм. Заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Денис Губин уточнил, что к метаболическим нарушения, включая набор веса, может приводить даже минимальное количество синего света.

В связи с этим, заключил эксперт, после девяти вечера следует включать на электронных устройствах фильтр синего цвета и, по возможности, минимизировать его поступление с улицы.     


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