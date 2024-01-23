 

Итальянские ученые создали робота в виде лозы

23.01.2024, 11:50, Разное
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Группа ученых, представляющих Итальянский институт технологий в Риме, создала пластикового робота, оснащенного внутренним 3D-принтером, предназначенным для печати собственного тела в процессе движения.

В голову робота, получившего название FiloBot, интегрированы датчики, реагирующие на внешнюю среду, а в случае необходимости робот начинает печатать дополнительные участки тела, удлиняясь непосредственно по ходу движения. Ученые отмечают, что данная разработка может быть задействована при изучении ландшафтов, что позволит с максимальной степенью объективности оценить вероятность схода лавин и проверить уровень загрязнения в труднодоступных районах.

Кроме того, подобные адаптивные роботы, способные создавать как легкий корпус, с целью закрепления на опорах, так и более прочный, необходимый для самостоятельного преодоления преград, могут быть задействованы в процессе автономного строительства сложных инфраструктур.   


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