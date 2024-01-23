Излишки жира в организме влияют на появление рака органов ЖКТ

Ожирение – это серьезное заболевание, которое требует лечения, отмечает гастроэнтеролог Шафаг Садыгова. Постоянное и неконтролируемое накопление излишков жира в организме может иметь множество опасных последствий для здоровья и даже жизни человека, особенно в отношении органов желудочно-кишечного тракта.

Согласно Шафаг Садыговой, излишки жира в организме существенно увеличивают риск развития рака органов пищеварительной системы. Особенно высок риск развития аденокарциномы, рака желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гепатоцеллюлярной карциномы у лиц с ожирением.

Специалист подчеркивает важность того, чтобы люди с избыточным весом стремились снизить его, и лучше всего делать это под наблюдением медицинских специалистов. Хотя многие пациенты желают быстрых результатов при похудении, Шафаг Садыгова утверждает, что процесс похудения должен быть постепенным и контролируемым. В противном случае он может вызвать множество нарушений в организме. Медик считает, что достижение здорового веса должно быть результатом системных и правильных привычек, которые могут быть освоены, если изменить отношение к вредным наклонностям и придерживаться здорового образа жизни.