 

Мнение: О бунте мигрантов… Ну, началось?

23.01.2024, 8:45, Разное
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Когда-то они считались супервыгодными для российской экономики. Потому что были бедны, безголосы и бесправны на территории России, куда приезжали на заработки. Многие и сейчас так считают. Но времена изменились.

Трудовые мигранты в России постепенно обретают и силу, и голос. В местах их компактного проживания на территории некоторых российских городов и пригородов уже считается небезопасным появляться «коренному» населению. Ибо — надо уважать права и обычаи заезжего землячества. Громкие прошлогодние инциденты — наглядное тому доказательство.

Но это ещё не всё.

Мигранты уже начинают «качать» Россию на прочность. Свежая история с демаршем лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, оскорбившего участников СВО, тоже у всех на слуху. На этот раз #Россия показала, «кто в доме хозяин». Московский #суд арестовал обнаглевшего маргинала.

Но на очереди — новая проверка на слабо́. Министерство иностранных дел Кыргызстана выступило с заявлением, в котором выразило обеспокоенность по поводу рейдов среди мигрантов в России. Их проводит российская полиция в поиске уклонистов от армии. Протест Бишкека привлекла облава в Екатеринбурге, где силовики, осуществлявшие рейд, заставили иностранных работников идти гуськом. В официальном сообщении киргизского ведомства подчёркнуто, что подобные методы унижают достоинство граждан.

«Министерство иностранных дел Кыргызской Республики инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти Российской Федерации, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся граждан из Кыргызстана», — гласит заявление.

То есть, Киргизия не просто вписывается за своих граждан, нарушивших законы пребывания на территории РФ, но и собирается указывать российским правоохранительным органам, как именно им проводить свои операции. Или — вовсе не проводить их. Нет сомнений, что киргизские мигранты будут внимательно следить за плодами демарша своего МИД. И если он увенчается успехом, станут ещё более уверенными на российской земле. Где и так уже попадают в криминальные сводки, в том числе из-за стычек с полицией.

ОК, а что дальше?

Протесты и бунты?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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