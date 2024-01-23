Онколог рассказал, каким раком чаще всего болеют женщины

Рак молочной железы стоит на первом месте среди наиболее распространенных видов онкологии у женщин, по словам известного онколога Сергея Пикулина. Особенно подвержены этому заболеванию женщины, пережившие менопаузу, так как гормональные изменения в этот период становятся одним из главных факторов риска. Однако стоит отметить, что риск развития рака молочной железы начинает возрастать уже с 25 лет.

Симптомы рака молочной железы могут включать:

1. Изменение внешнего вида кожи на груди, такие как морщинистость, ямочки, сыпь или покраснение.

2. Проявление экземы, корок или чешуйчатости на коже груди.

3. Втягивание соска.

4. Прозрачные или кровянистые выделения из соска.

5. Различия в форме или размере груди.

6. Обнаружение узлов или уплотнений в груди или подмышечной области.

Согласно доктору Пикулину, наиболее эффективным способом своевременного выявления рака молочной железы являются регулярные профилактические обследования и маммография. Специалист рекомендует женщинам старше 40-45 лет проходить эти процедуры ежегодно.

Кроме рака молочной железы, также среди распространенных видов рака у женщин можно выделить рак кожи и рак тела матки. Рак кожи часто связывают с воздействием ультрафиолетовых лучей, как от солнца, так и от солярия. Повышенный риск развития этого вида рака связан с наличием большого количества родинок.

Что касается рака тела матки, то онкологическое заболевание может быть вызвано избыточным накоплением жира, предостерегает специалист. Ранее было отмечено, что ожирение также может увеличить риск развития рака органов ЖКТ, что было описано на портале MedikForum.ru.