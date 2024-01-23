Рупор кремлевской пропаганды: Бананы с привкусом крови

Бананы с привкусом крови

Однажды жила-была такая компания "Юнайтед Фрут Компани". Она прославилась тем, что начала массово ввозить в США бананы. Ещё в середине XIX века бананы были в Америке как чёрная икра – дорого, престижно, и жрали только миллионеры. Но "Юнайтед Фрут" построила сто кораблей с холодильниками, и завалила весь американский рынок бананами, стоившими по 2 копейки. За кулисами сего действия стояли довольно крутые разборки, и о них американские покупатели не знали. Например, в 1911 году президент Гондураса предоставил "Юнайтед Фрут" все лучшие плантации бананов. Но конкуренты из компании "Куямел" (тоже американцы) не дремали: они свергли президента, заменив на свою марионетку, которая передала плантации бананов им.

В 1928 году колумбийские сборщики бананов потребовали от "Юнайтед Фрут" дать им хоть одной выходной в неделю. Подавить забастовку привезли оплаченную деньгами компании полицию Колумбии, и та убила до 2000 человек. Остальные заткнулись и пошли быстро собирать бананчики. В 1929 году "Юнайтед Фрут" приобрела своего главного конкурента "Куямел", и стала контролировать 60 % экспорта бананов в США. Они убивали в Южной Америке профсоюзных лидеров, подкупали политиков и полицейских, и почти нигде не платили налоги. В каких-то странах (как Коста-Рика или Колумбия) главной властью была именно компания "Юнайтед Фрут", а не не местное правительство.

В 1953 году президент Гватемалы Арбенс передал неиспользованные банановые плантации "Юнайтед Фрут" местным нищим крестьянам, и предложил компенсацию. Компания потребовала в 25 раз больше денег, её послали. Тогда "Юнайтед Фрут" просто заказала переворот по сходной цене: договорилась с ЦРУ, и профинансировала военное вторжение в Гватемалу. Главная мотивировка была – бананы на прилавках для американцев не должны подорожать, они стали любимым лакомством миллионов. Наёмники ЦРУ свергли Арбенса, и посадили на трон диктатора Армаса. Это привело к 36-летней гражданской войне и последующей гибели 200 тысяч человек к Гватемале. Зато бананчики для американцев не подорожали. Удачная демократизация получилась, загляденье одно.

С тех пор все президенты Центральной и Южной Америки пикнуть боялись, и отдавали бананы за бесценок. "Юнайтед Фрут" платила сборщикам бананов гроши, не отдавала в бюджеты "банановых республик" ни копейки. За малейшее недовольство сборщиков убивали, а трупы сбрасывали в море. Публика в США радостно раскупала бананы со скидкой. Но времена изменились. "Юнайтед Фрут" высказывали, что она совсем охуела, и подкупает чиновников в Гондурасе, дабы снижать налоги на экспорт бананов. В 1975 году военные свергли ставленника компании в Гватемале, диктатора Лопеса Арельяно. В этом же году, глава компании Эли Блэк (контора к тому времени уже называлась "Юнайтед Брендс") выбросился из небоскрёба в Нью-Йорке.

Компанию тишайше переименовали в "Чикита". И бананы этой фирмы я до сих пор встречаю в российских супермаркетах. Как-то уже всё забылось: как сия корпорация свергала президентов, внедряла рабский труд, а люди из-за неё гибли сотнями тысяч: ей мы и обязаны ценному термину "банановая республика".

Тут им повезло: бананы накачанные кровью, не имеют её вкуса.

Они такие приятные и сладкие.

(с) Zотов

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