Мнение: О мриях Украины… И Кемску волость тоже «вернуть»?

На этом фото гетман всея Украины Владимир Зеленский с кошевым атаманом Александром Сырским и куренными атаманами вырабатывают план возвращения «исторически населённых украинцами территорий Российской Федерации». И обсуждают, с чего лучше начать — с Белгорода и Курска, либо с Ростова и Краснодара. Потому что и там, и там — стрёмно.

Но — делать нечего. Хоть яловая, а телись. И украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который многие сразу же подняли на смех. А зря. Украину нельзя недооценивать.

Да, указ «Об исторически населённых украинцами территорий Российской Федерации» кажется совершенно… гм-м-м… бредовым. Рождённым под веществами. Именно так его и восприняли в России. Мол, команда «Квартала 95» хочет таким нехитрым способом отвлечь внимание населения от провалов «захисников» на земле. Где российская #армия давит и прогибает ВСУ, оставшиеся без подпитки со стороны Запада. И потому, дескать, потребовался этот голимый пиар с притязаниями на российские земли.

Но смысл этого указа не в том, чтобы оформить украинские территориальные претензии за «границами 1991 года». И даже не в том, чтобы показать, мол, в «возвращение исторически наших земель» можно с успехом играть вдвоём. И уж тем более не в том, чтобы вдохновить якобы поникшее население — тут сгоревшей цистерны в Усть-Луге за глаза хватит.

Смысл этого указа — в пунктах о «действиях по сохранению национальной идентичности украинцев» на территории России и о «развитии взаимодействия между украинцами и “порабощёнными” Россией народами». Тут всё настолько прозрачно и ясно, что украинские СМИ простодушно заявили: «с таких шагов начинается уничтожение “ордынского образования”, РФ, и разрушение России — “тюрьмы народов”».

То есть, если не получилось вызвать недовольство российского населения через ухудшение его экономического положения — вопреки замыслу организаторов, #санкции тут не сработали, — можно зайти с другой стороны. Через «национальный вопрос». Видимо, протесты в Дагестане, Башкирии, Туве, Якутии навели планировщиков на мысль «а вот это — попробовать».

Понятно, что за всем этим торчат уши американских и британских спецслужб. Особенно — последних. Британцы исторически мастаки разыгрывать «национальную карту». Ну а то, что среди украинской диаспоры в России немало агентов СБУ и ГУР МОУ, в том числе «спящих», тут к гадалке не ходи. Достаточно посмотреть, как легко и вместе с тем точно находятся цели для ударов украинских БПЛА в глубине российской территории, даже на «закрытых» объектах. Эту лёгкость не объяснить одними только снимками из космоса.

И вот эту крупномасштабную агентурную сеть украинские спецслужбы запросто сдадут «в аренду» своим западным коллегам и кураторам. Что заметно усилит их возможности в России.

Ну а что «национальный вопрос» является для неё потенциально взрывоопасным, даже и разъяснять подробно нет нужды. Так что украинская война против России выходит на очередной этап. Ставка делается на то, что неповоротливая и косная российская бюрократия опять опоздает с ответом на новый вызов, а затем наломает много дров. А потому есть шанс, что где-нибудь, да неслабо полыхнёт.

Ну а Курск, Воронеж, Белгород, Ростов и Краснодар Украина «вернёт» потом.

Таков план.

Как думаете, сработает?

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