Загадка гигантских человеческих костей, найденных во Франции

В 1889 году лондонская газета “Pall Mall Gazette” вышла с сенсационной статьей о находке в соседней Франции гигантских человеческих костей:

“Только что в Вимутье, в департаменте Орн, крестьянином, живущим в деревне Кютессон, было сделано любопытное открытие. Он копал на своем поле, когда земля внезапно провалилась, и он провалился в яму глубиной 10 футов.

Крестьянин случайно наткнулся на подземную камеру, о существовании которой ранее не подозревал. При осмотре в склепе, построенном в форме круга, было обнаружено несколько человеческих костей, частично окаменевших.

Кости эти были исключительно больших размеров и, по-видимому, принадлежали расе гигантского роста и широкого телосложения. Люди, которые изучали находки на месте, придерживаются мнения, что тела, должно быть, были захоронены тут в очень отдаленный период времени”.

В конце заметки указывалось, что раскопки на участке были в итоге временно прекращены из-за оседания грунта.

История тут же получила очень широкое распространение и была опубликована в других британских газетах. Писали об этом и в самой Франции, конечно же, просто французская пресса была не столь читаема в мире как британская.

В частности, во французских газетах эти находки назывались термином “ossements humains d’une taille étonnante” (“человеческие кости поразительно большого размера”) и там же указывались некоторые подробности, которых не писали в британских газетах. К примеру, что подземная камера, где находились скелеты, была столь большой, что в эту яму провалились две крестьянские лошади.

Также описывался 18-метровый туннель, который вел из подземной камеры в другое, еще большее по размеру, подземное помещение.

Одна из статей об этой находке, написанная во французской газете La Petit Presse, заканчивалась таким посланием: “Мы рады предоставить археологам и антикварам новую возможность проявить свою проницательность и расширить свои специальные знания. Слово предоставляется ученым!”.

Но потом наступила оглушительная тишина. Больше ни одна газета, ни французская, ни британская, ни какая другая, ни строчки не написала об этой сенсационной находке. Исследователи перерыли все возможные газетные архивы тех времен и позже, но нигде больше не было упоминаний о гигантских человеческих костях из Вимутье.

Зато были опубликованы статьи о похожих находках гигантских костей человека, но в иных местах Франции.

Согласно газете London Globe, в июне 1890 года некий месье Лапуж обнаружил фрагменты человеческих костей “самого ненормального размера” на доисторическом кладбище в Кастельно, недалеко от Монпелье, на юге Франции.

Лапуж подсчитал, что кости принадлежали человеку ростом 3,3 метра – то есть настоящему гиганту. Также указывалось, что вся долина Кастельно издревле называлась селянами местом, где находится “пещера гигантов”.

Лапуж опубликовал статью и фото своих находок во французском периодическом издании La Nature. Оттуда история о “Гигантах из Кастельно” попала во множество мировых газет и журналов, в том числе “Нью-Йорк Таймс” и “Научно-популярные новости”.

И, традиционно, это так же было последнее упоминание в прессе об этих странных находках. Потом о них больше никто не писал и не упоминал.

Идем дальше. В 1894 году газеты сообщили, что рабочие, проводившие раскопки у водохранилища в Монпелье, нашли “набор человеческих черепов гигантских размеров”, которые были 28, 31 и 32 дюйма в обхвате. При этом обхват черепа среднего взрослого мужчины составляет 22,5 дюйма.

“Эти реликвии были отправлены в Парижскую академию, и один ученый сказал, что они принадлежали расе людей ростом от 3 до 4,5 метров”, – писали в газетах.

Это место, похоже, находилось недалеко от того места, где копался месье Лапуж. Во всяком случае, это то же самый район Монпелье. Может быть и те и другие кости связаны с той самой пещерой гигантов, о которой слагали легенды жители долины Кастельно?

Как читатель легко догадается, об этих черепах сейчас тоже нет никакой информации. Попали ли они в Парижскую академию и были спрятаны по незнанию где-то в запасниках? Или намеренно скрыты навсегда с глаз всех посторонних?

К слову, в 19 веке в других странах тоже находили несоразмерно большие человеческие останки. Особенно много их было в США.