Военные США разрабатывают летательные аппараты, используя инопланетные технологии

В последнее время учеными и исследователями НЛО все чаще обсуждаются таинственные объекты, появляющиеся в небе.

Эксперт по неопознанным воздушным явлениям (UAP) Майкл Шратт заявил, что летательные аппараты, похожие на НЛО, были разработаны американскими военными.

Шратт предлагает интересную теорию о том, что большинство UAP, свидетельства о которых собраны в последнее время, не имеют инопланетного происхождения. Он утверждает, что это американские прототипы, созданные на основе технологий, полученных из различных инцидентов с инопланетными транспортными средствами.

– Почему крушение терпит так много космических кораблей инопланетян? – задается риторическим вопросом Шратт.

По его словам, некоторые инциденты произошли из-за преднамеренных атак со стороны Вооруженных сил США.

Эксперт также со ссылкой на разоблачителя НЛО Дэвида Граша утверждает, что правительство США занимается обратным проектированием инопланетных кораблей с 1930-х годов. Это, по словам Груша, призвано поддерживать страну в гонке вооружений.

– Существует мошеннический элемент военно-промышленного комплекса, который нацеливает, отслеживает и сбивает эти штуки, чтобы использовать их технологии, – заявил Граш в подкасте Disclosure Team.

Шратт утверждает, что антигравитационная технология инопланетян, возможно, была дублирована американскими учеными более 70 лет назад.

– Прорыв произошел в октябре 1954 года, – добавил он, отмечая, что исследования этой идеи кажется прекратились после этого момента.

Несмотря на эти утверждения, ученые относятся к ним скептически, и требуют доказательств. Впрочем, если подобные технологии действительно существуют, это может изменить представление о современной военной мощи и прогрессе.