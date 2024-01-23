Древние зомби-вирусы могут спровоцировать новую пандемию

В свете климатических изменений и глобального потепления, ученые бьют тревогу о возможной угрозе пандемии, исходящей из вечной мерзлоты Сибири. Вирусы, дремавшие тысячи лет под слоем льда, могут вновь активироваться.

Эти потенциально опасные микроорганизмы, известные также как «зомби-вирусы» или «микробы Мафусаила», способны тысячи лет пребывать в состоянии покоя. Однако, согласно предупреждениям генетика Жан-Мишеля Клавери, климатические изменения могут привести к размораживанию вечной мерзлоты и активации этих вирусов.

Вопреки распространенной идее о пандемиях, исходящих из южных регионов, ученые обращают внимание на потенциальную угрозу северных широт. Вирусы, дремавшие в Арктике, могут стать источником новых вспышек, распространяясь от севера к югу.

– Там, наверху, есть вирусы, которые потенциально могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни, – предупреждает Жан-Мишель Клавери.

В ответ на этот потенциальный риск, ученые готовятся создать новую сеть мониторинга Арктики. Эта сеть будет служить для выявления вспышек, вызванных древними микроорганизмами, вышедшими из-под льда.

Считается, что древние вирусы могут быть особенно опасны из-за отсутствия иммунитета у современных людей и ограниченной эффективности современных лекарств.

– Мы не знаем, какие вирусы скрываются там, в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них способен вызвать вспышку заболевания – скажем, древней формы полиомиелита, – подчеркивает вирусолог Марион Купманс.