10 287 убитых и 19 444 раненых. Фактические цифры, скорее всего, значительно выше

В период с 24 февраля 2022 года по 21 января 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 29 731 жертву среди гражданского населения Украины: 10 287 убитых и 19 444 раненых. Фактические цифры, скорее всего, значительно выше.

Об этом в ходе заседания Совета Безопасности, созванного по инициативе России в понедельник, сообщил заместитель Высокого представителя ООН по вопросам разоружения.

– Позвольте мне еще раз повторить: нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены, – заявил Адедеджи Эбо.

В последние месяцы украинские вооруженные силы продолжали получать военную помощь в виде оружия и боеприпасов, отметил он. Согласно общедоступной информации, эти поставки включали тяжелые вооружения, в том числе танки, бронированные машины, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские и ракетные системы, беспилотники, боеприпасы с дистанционным управлением, стрелковое оружие и легкое вооружение.

Адедеджи Эбо сообщил также, что отдельные государства передают или планируют передать беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты и боеприпасы российским вооруженным силам.

– Любая передача оружия должна осуществляться в рамках соответствующих международно-правовых норм, включая резолюции Совета Безопасности, – подчеркнул он. – Серьезную озабоченность вызывают сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов. Генеральный секретарь неоднократно призывал к немедленному прекращению применения этого вида оружия.

Заместитель Высокого представителя ООН по вопросам разоружения заявил, что масштабный приток оружия и боеприпасов в любой вооруженный конфликт угрожает миру, безопасности и стабильности всего международного сообщества, в том числе в результате утечки и распространения после окончания боевых действий.

Адедеджи Эбо призвал все государства присоединиться к соответствующим договорам и соглашениям и в полной мере выполнять свои юридические обязательства по документам о контроле над обычными вооружениями, участниками которых они являются, чтобы свести к минимуму риск утечки, незаконного оборота и ненадлежащего использования оружия и боеприпасов.

Заместитель Высокого представителя ООН по вопросам разоружения повторил призыв Генерального секретаря ко всем государствам внести свой вклад в предотвращение дальнейшей эскалации и заложить основы устойчивого мира в Украине. Он также напомнил, что глава ООН не раз призывал все государства избегать применения взрывчатых веществ в густонаселенных районах, поскольку такое применение с большой вероятностью приведет к неизбирательному нанесению ущерба гражданскому населению, в том числе в Украине и Российской Федерации.

– Единственный способ положить конец страданиям и разрушениям – это прекратить войну, – добавил Адедеджи Эбо.

Украина: поставки вооружений России Ираном и КНДР подпитывают конфликт

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подчеркнул, что единственным источником страданий гражданского населения Украины является «российская война против Украины и оккупация украинских суверенных территорий». Он отметил, что Россия увеличила число ударов по украинским территориям, добавив, что «большинство российских ракет не достигают своих целей» благодаря укрепленной системе ПВО, предоставленной Украине союзниками.

– Российская Федерация изначально просила провести эту встречу для обсуждения вопроса поставок оружия. Действительно, поставки вооружения и военной техники, которые получает Россия, в частности из Ирана и КНДР, продолжают подпитывать конфликт и приводят к увеличению числа жертв среди гражданского населения Украины, – заявил Кислица.

Россия: Запад подталкивает Украину к продолжению военного противостояния

В своем выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны «продолжают подталкивать» Киев к «продолжению бессмысленного военного противостояния», а оружием, которое Запад поставляет Украине, «сознательно» наносятся удары по гражданским объектам.

Россия всегда сохраняла готовность к переговорам, сообщил Лавров, добавив, что речь идет о переговорах «о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации».