 

Bild – в экономике проблемы, но представителей бизнеса на немецкие ток-шоу не приглашают

23.01.2024, 5:33, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Недавнее исследование показало, что на немецком телевидении не соблюдаются требования честного освещения событий и разнообразия мнений, пишет немецкий таблоид Bild. Кроме того, несмотря на тяжёлую ситуацию в экономике, на ток-шоу на ведущие телеканалы почти не приглашают предпринимателей и представителей бизнес-ассоциаций.


АР

С воскресенья бывшая ведущая новостной программы Tagesthemen Карен Миосга будет вести своё политическое ток-шоу на первом немецком телеканале. Она уже заявила, что хочет вести передачу иначе, чем её предшественница Анна Вилль — и, среди прочего, приглашать политиков «Альтернативы для Германии», пишет Bild.

Немецкий таблоид выражает надежду, что на ток-шоу также будут приглашать больше предпринимателей и руководителей компаний: недавнее исследование показало, что они слишком редко присутствуют в программах двух основных немецких телеканалов ARD и ZDF. Также в нём говорится об одностороннем составе участников дебатов — требования «честного освещения и разнообразия мнений не соблюдаются».

По результатам исследования, из 255 гостей студии в программах, посвящённых экономическим вопросам, присутствовало только 12 предпринимателей и 12 представителей бизнес-ассоциаций. Таким образом, их доля среди гостей составляет всего 9,4%. Наиболее сильно были представлены политики — 41,2% и журналисты — 29,4%.

Поразительно, что, несмотря на рецессию в Германии и особенно плохое состояние экономики по сравнению с другими промышленно развитыми странами, экономика была темой лишь трети всех программ (32,7%). Любопытно также, что в подавляющем большинстве (64%) программ, в которых обсуждались экономические вопросы, не присутствовали представители бизнеса.

«Когда слово имеют только политики и журналисты, а предпринимателей почти нет, неудивительно, что появляются антипредпринимательские вещи, не имеющие ничего общего с реальностью, начиная с отказа от ядерной энергетики и заканчивая законом о теплоснабжении», — заключает генеральный директор исследовательского института INSM Торстен Альслебен.


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