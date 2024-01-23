Мнение: К черту собственность!

Ящик Пандоры открыт

Страна РФ просто на глазах превращается в либертарианский рай. Вчера был сделан очередной важнейший шаг на пути к этому – то есть к отмене частной собственности и государства. Ведь что такое, по сути, либертарианство, он же “анкап”? Это такой государственный строй, при котором отсутствует защита частной собственности и государство, такое Гуляй-поле или, проще говоря, Сомали. “Война всех против всех”, кто дубину первый взял – тот и молодец.

Вчера ГосДума принимала закон о конфискации собственности. Многие поначалу пожмут плечами – мол, конфискация и раньше была в УК; но тут важный нюанс – раньше конфискация имелась в некоторых статьях УК, но только на компенсаторной основе. То есть у человека могли отобрать какую-то часть собственности, но только как ВОЗМЕЩЕНИЕ, в компенсацию некоего нанесенного ущерба.

И вот теперь правящая орава спятивших дедов сделала огромный шаг назад, возвращение к советской практике – когда конфискация рассматривается не как возмещение, а как наказание само по себе. Ты, мол, в чем-то провинился – а мы у тебя в наказание отберем всё имущество, будешь ходить без штанов. Словом, пролетарский грабеж “чтобы неповадно было”. Понятно, что после краха совка эту норму поспешили из всех кодексов убрать – ведь поначалу идеалисты-романтики пытались строить нормальную страну, а в ней, как тогда еще понимали, без уважения к собственности нельзя.

И так же понятно, что если власть в стране захватили гопники (от слова гоп-стоп), то для них все время этот непонятный пиетет перед чужим имуществом всегда будет как бельмо на глазу. После начала СВО все пошло вразнос, и наконец они и от этого досадного пиетета избавились.

Пока, правда, только в одном – в любимом ими “Законе о фейках”. Вписывают туда возможность конфисковывать имущество В НАКАЗАНИЕ “за фейки об армии”. Но то, что это только за один состав, не утешает; во-первых, “за фейки” можно привлечь вообще любого человека – это понятие абсолютно безразмерное и налезет на что угодно; а во-вторых – это все равно как проковырять дырочку в плотине. Прорвет в одном месте – скоро посыпется плотина целиком.

И это означает, что вообще ЛЮБОЕ имущество теперь не имеет вообще никакой защиты: хочешь отобрать у кого-то его завод, фабрику, здание или лесопилку – нет ничего проще. Пишешь на проклятого буржуина донос “про фейки” – и дальше у него всё отбирают, всех наследников и родственников – побоку, дальше уже только договориться с чиновником, чтобы конфискованное передали тебе. Потом, правда, уже на тебя пишут аналогичный донос, тоже про фейки, тебя в каталажку, всё отбирают, передают следующему – и начинается у всех веселая (хотя и недолгая) жисть в царстве справедливости, где никому ничего не принадлежит. Тут, кстати, и тов. Шваб возрадуется, поскольку отмена собственности – это и его “повесточка”. Словом, все, что ни делается – всё в ногу с прогрессом.

В общем, одни плюсы. Правда, о нормальной стране уже можно и не мечтать, но и это ерунда, поскольку, как доказал еще Мюнхаузен, лишний день весны на самом деле никому не нужен.