Рупор кремлевской пропаганды: Донбасс. Истерзанное сердце России

Документальный фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России" о людях Донбасса.

Аннотация:

C этой картины начинался наш фестиваль "Линия Фронта"! Фильм победитель и призёр российских и международных кинофестивалей. Гран-при международного телекинофорума «Новая реальность» 2023. В центре сюжета фильма судьба мирных жителей Донбасса, переживших ужасы войны и исторические параллели между происходящими событиями на Донбассе и нацистской политикой на оккупированных территориях СССР в годы ВОВ.

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