 

Рупор кремлевской пропаганды: Донбасс. Истерзанное сердце России

23.01.2024, 5:20, Разное
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Документальный фильм "Донбасс. Истерзанное сердце России" о людях Донбасса.

Аннотация:

C этой картины начинался наш фестиваль "Линия Фронта"! Фильм победитель и призёр российских и международных кинофестивалей. Гран-при международного телекинофорума «Новая реальность» 2023. В центре сюжета фильма судьба мирных жителей Донбасса, переживших ужасы войны и исторические параллели между происходящими событиями на Донбассе и нацистской политикой на оккупированных территориях СССР в годы ВОВ.

Источник: Colonel Cassad


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