Рупор кремлевской пропаганды: Финские агитаторы
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Финское издание активно продвигает одного из кандидатов на выборах президента России 2024 года.
Задача на внимательность со звездочкой – попробуй найти одинаковых Путиных.
PS. Ну и еще про выборы. Кандидат от КПРФ Харитонов призвал без референдума переименовать Волгоград в Сталинград, а Петербург в Ленинград переименовать посредством референдума.
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Источник: Colonel Cassad
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