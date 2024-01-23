Рупор кремлевской пропаганды: Финские агитаторы

Финское издание активно продвигает одного из кандидатов на выборах президента России 2024 года.

Задача на внимательность со звездочкой – попробуй найти одинаковых Путиных.

PS. Ну и еще про выборы. Кандидат от КПРФ Харитонов призвал без референдума переименовать Волгоград в Сталинград, а Петербург в Ленинград переименовать посредством референдума.

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